El juzgado da la razón a una vecina de Bueu y el Concello deberá pagarle por la inundación de su casa

Lo que no ganó una propietaria de Bueu por la vía administrativa lo ha conseguido por la vía judicial para que le indemnicen por los daños ocasionados por una inundación en su vivienda. La vecina M.C.C.A. presentó un recurso contencioso en el Juzgado número 3 de Pontevedra contra la resolución del 19 de mayo de 2023 de la Alcaldía por la que se inadmitía la reclamación en concepto de reclamación patrimonial presentada por la afectada diez meses antes, en julio de 2022. El Concello argumentaba en su inadmisión falta de competencia de la administración para resolver sobre dicha reclamación ya que la parcela desde la que desborda el agua provocando la inundación por la que se formula la reclamación, no tiene titularidad municipal.

La sentencia declara dicha resolución no conforme a derecho y la anula, condenando al Concello a indemnizar a la recurrente con ese importe con aplicación también de los intereses desde la fecha de reclamación el 15 de julio de 2022 y condena en costas a la parte demandada (Concello) en una cuantía que no excederá del límite de 400 euros.

El alcalde, Félix Juncal, ha resuelto ahora ordenar a Intervención municipal a cumplir la sentencia abonando la cantidad de la franquicia correspondiente al contrato de responsabilidad civil suscrito con la compañía aseguradora del Concello.

Este caso ha hecho levantar las críticas del PP, que dirige Elena Estévez, que lamenta la irresponsabilidad y dejación de funciones del alcalde por estos daños en la vivienda de una vecina. La portavoz critica que el Concello desatendiera la reclamación patrimonial de la afectada, limitándose a argumentar que no estimaba su petición por no ser de competencia municipal. Para Elena Estévez es una muestra más de los “balóns fóra” por parte del gobierno local “tan sensible sempre aos problemas da veciñanza como dirían eles aínda que queda claro que esa sensibilidade é so de cara a galería como demostran os feitos”. La portavoz popular dice que se trata de un nuevo “cuerpo a terra do goberno” o lo que es lo mismo “utilizara a táctica do avestruz, non asumindo a súa responsabilidade”. Reprochan que obligaron a la vecina a recurrir al Contencioso administrativo para pelear su reclamación en un juzgado y tener que esperar desde el año 2022

