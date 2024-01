Bueu tramitó en los dos últimos años más de 330 expedientes para obligar a la limpieza de fincas

El Concello de Bueu tramitó en los dos últimos años un total de 336 expedientes para obligar a los propietarios de fincas y montes a limpiar sus propiedades al amparo de la Lei de Prevención de Incendios Forestais y como medida de conservación y seguridad de las parcelas. La gran mayoría, hasta cerca de 250, culminaron con la aceptación del requerimiento por parte de los dueños.

Las notificaciones municipales obedecen mayoritariamente a instancias presentadas por vecinos que alertan de la presencia de fincas sin desbrozar o montes con especies pirófitas, como el eucalipto, en las inmediaciones de zonas edificaciones. La legislación autonómica, en el apartado de la gestión de la biomasa y de las franjas secundarias, establece una primera distancia de protección de 15 metros con respecto a las viviendas en la que no puede haber arbolado ni maleza y una segunda, de 50 metros, en la que no puede haber presencia de especies pirófitas, como pinos, eucaliptos, acacias, tojo o xestas.

En el año 2022 el departamento de de Medio Ambiente incoó un total de 165 expedientes y a lo largo del ejercicio se concluyó la tramitación de 140. De ellos, 72 se correspondían a procedimientos abiertos ese mismo año y el resto venían del ejercicio anterior. Durante el recién acabado 2023 la cifra de notificaciones aumentó ligeramente, hasta llegar a las 171, y se dieron por concluidos hasta 108 expedientes.

El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, apunta que en la mayoría de casos los propietarios asumen sus obligaciones. “En algunas ocasiones descubren a través de las notificaciones del Concello que tenían una propiedad o una finca que desconocían”, manifiesta.

El ayuntamiento cuenta con un Plan de Acción Municipal (PAM) contra los incendios forestales, un documento que dispone del visto bueno de la Consellería do Medio Rural y que fue aprobado definitivamente por el pleno en febrero de 2023. Este instrumento identifica un total de 34 masas forestales en el territorio municipal y es fundamental para agilizar las notificaciones a los propietarios. Además de trata de un requisito de la consellería para poder suscribir un convenio para garantizar la limpieza de esas fincas. En el caso de que los dueños no acometan esas labores de manera voluntaria el Concello estaría facultado para acometer el desbroce o tala y luego cobrar subsidiariamente a los afectados el coste de los trabajos. Una medida que de momento no se adoptó en ningún caso. Desde el Concello admiten que el convenio con Medio Rural aún no se firmó y en algunas ocasiones los propietarios piden una ampliación del plazo de ejecución previsto con la apertura del expediente para ejecutar la limpieza con sus propios medios.

Las 34 masas forestales que se incluyen en el PAM de Bueu abarcan una superficie de casi 1.900 hectáreas de terreno. Ese documento establece a su vez que la obligación de respetar esas franjas de separación forestal con respecto a las viviendas afecta a 13.231 parcelas. Estas fincas representan una superficie de 619 hectáreas.

Entre sus disposiciones destaca la identificación de hasta ocho áreas que se consideran “vulnerables” o de especial riesgo. Esos espacios son el entorno de Cabo Udra y de la playa de Lagos, los alrededores de la playa de Tuia, los lugares de Bon de Arriba y Bon de Abaixo, O Valado, A Portela, la aldea de Ermelo y el polígono industrial de Castiñeiras, donde están instaladas decenas de empresas y naves. El PAM aprobado por el Concello de Bueu incorpora a mayores un plan de evacuación en el que se establecen tres posibles puntos de acogida para las personas afectadas por un hipotético incendio: Hotel Residencia Alda Bueumar, Hotel Incamar y la Pensión Loureiro.