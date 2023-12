Cultura da su visto bueno a la obra del “Bueu Romano” y el Concello prepara una nueva fase

La primera intervención para crear y acondicionar en Pescadoira la sala del Bueu Romano ya está concluida después de más de 20 largos años de espera. Hace unos días arqueólogos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, el equipo de arqueología contratado por el Concello de Bueu y la dirección de obra estuvieron en la zona realizando la visita de comprobación de obra, que concluyó con el visto bueno del departamento autonómico. No obstante, este no parece ser el final del camino sino un punto seguido. Desde el gobierno local trabajan en un segundo proyecto complementario, que debe incluir la colocación de la cubierta que quedó pendiente, la consolidación de los restos, la musealización y dinamización del espacio y mejoras para realizar más accesible la sala.