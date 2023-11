Aspamsim recibe un donativo de Cangas Vella.

La Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Psíquicos de O Morrazo recibieron el martes el donativo de la mencionada asociación de comerciantes. ¡Ya ven como lo celebraron! Ahora tienen que llegar más de otros sitios, que se necesitan.

Un cartel del PSOE que hay que cambiar y unos autores que hay que buscar

Ya sabemos que el PSOE de Cangas tiene ahora otras prioridades, pero no estaría de más que retiraran en cartel de sus sede en la calle Noria que fue vejado en los días previos a la investidura de Pedro Sánchez. Tal y como está no ofrece para nada una buena imagen. Hay que decirle a David Regades que se estire y ofrezca dinero para poner otro que luzca. El secretario provincial del PSdeG PSOE seguro que lo entiende. Además, ahora que es diputado en el Congreso, pues con mayor empeño. No es bueno que queden ahí las señales de un comportamiento inadecuado y nada democrático. Por cierto, no sabemos nada de quién pudo cometer este ataque.

Regreso al pasado en el Náutico Rodeira

Dejamos la política y nos metemos en el Club Náutico Rodeira. Aquí también hay codazos debajo del aro, defensa hombre a hombre y tiros de tres puntos. Son unas elecciones, las que se celebrarán el día 25, que nos recuerdan mucho a la tensión que se vivió en otras épocas, concretamente en la de Guillermo Cordeiro, cuando había dos partes que aseguraban que regían los destinos del club. Y el asunto, no les miento, llegará al Concello.