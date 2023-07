Bueu activa el servicio de socorrismo e iza las primeras banderas azules de la comarca

Las banderas azules ya ondean en los cinco arenales de Bueu que presumen de este distintivo. El alcalde de la villa, Félix Juncal, y la concejala de Turismo, Silvia Carballo, levantaron el telón oficial de la temporada de verano en la playa de Area de Bon con el izado de la bandera azul, convirtiendo al buenense en el primer concello de la comarca en hacerlo. El acto coincidió con la entrada en funcionamiento del servicio de socorrismo después de que la empresa adjudicataria del mismo, Offshore Special Services, entregara la última documentación que tenía pendiente y rubricase el contrato. El retraso en hacerlo hará que su labor se extienda cuatro días más, por lo que habrá personal de salvamento hasta el 14 de septiembre.

Juncal destacó el esfuerzo realizado por su administración en las playas en una temporada de verano “que ya se preparó días antes con diferentes trabajos de limpieza, desbroces y colocación de mobiliario”, destacando que Bueu “a pesar de ser un municipio de solo 12.000 habitantes y de tener un presupuesto de apenas 7 millones de euros, dispone de cinco banderas azules”. Tanto el regidor como Silvia Carballo apuntaron asimismo que el trabajo no se ha centrado únicamente en las playas con bandera azul (Area de Bon, Lagos, Banda do Río, Portomaior y Lapamán) sino en “un total de 13 playas que tienen una actividad importante”. Todo ello a pesar de que, manifestó, “normalizar la situación en las playas es complicado porque en los dos meses previos a la temporada hay numerosas actividades que organizamos o en las que colaboramos”.

El alcalde buenense no desaprovechó la ocasión de recordar que a su llegada al poder en el año 2007 “Bueu no tenía ninguna bandera azul. Esa fue la herencia que nos dejó el PP, donde estaba Elena Estévez”, señala. Ahora, continuó, “tenemos cinco banderas azules, dos centros de interpretación y dos senderos”, gracias a la inclusión en el listado de este año del Sendeiro do Litoral. En este sentido, apuntó que si bien algunos arenales no presentaban problemas, “otros han requerido de un gran trabajo en estos años, y la mejor demostración es Banda do Río, un ejemplo de recuperación de una playa urbana”. Las banderas azules, recalcaron, “es un modelo que hemos priorizado en nuestros gobiernos”.

Optar a más banderas

De cara al futuro, Carballo apuntó que “disponemos de baños y otros servicios en casi todos los arenales y trataremos de implantar socorristas en más arenales”, en lo que supone una apuesta por intentar incrementar el número de banderas azules en los años venideros.

En cuanto al servicio de socorrismo, Offshore Special Services lo asumirá por segundo año consecutivo al ganar la adjudicación con una oferta de 120.153 euros, inferior en apenas 119 euros al precio base de licitación. La empresa murciana pondrá en liza a un total de 16 socorristas, que se distribuirán en turnos en los cinco arenales, a razón de dos en cada una de ellas, a excepción de Portomaior, donde hay tres. Al frente del equipo está un coordinador. El horario de actuación será de 12 a 20 horas durante todos los días de la semana. La empresa aporta una moto acuática de salvamento, y el resto de material es aportado por el concello, que ha optado por esta fórmula para no tener que incrementar en exceso el precio base de licitación.

Juncal: “Venimos de una grave falta de medios”

El regidor buenense aprovechó el izado de las banderas para lanzar un mensaje de concienciación sobre los limitados recursos humanos y materiales del concello, ejemplificando en la limpieza de las testeiras. “Los propietarios de fincas deben tener esas zonas en condiciones, y es algo que corregiremos de cara a los próximos años”, anuncia, ya que esas tareas “suponen un sobreesfuerzo. Se ha criticado al concello en los últimos años y es hora de alzar la voz. Tenemos unas limitaciones económicas y de personal”. Félix Juncal se remitió al pasado para subrayar que “venimos de una situación grave de falta de medios, motivada por cuestiones fiscales y de estabilidad presupuestaria del Estado, que comenzó en 2012”.

La imposibilidad de acceder a contratación temporal en los últimos años y las jubilaciones sin poder cubrir plazas, señala, “nos han ido haciendo perder efectivos y llegar al colapso en distintos servicios”. El alcalde buenense apunta que “hemos trabajado para revertir la situación”, con medidas como la estabilización de parte de la plantilla municipal, con áreas afectadas como la limpieza viaria y de instalaciones municipales. “No se cubrirán todas y habrá un segundo proceso por concurso-oposición”, manifestó, a la vez que destacó la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con 600.000 euros de incremento en las retribuciones.