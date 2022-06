Una empresa de Murcia asumirá el servicio de socorrismo en Bueu

Bueu será el primer concello de la comarca en contar con socorristas en las playas. El mismo día que los representantes políticos de O Morrazo acudieron a Loira para recoger las once banderas azules logradas este año –cinco para Bueu y Cangas, y una para Moaña– la mesa de contratación propuso a Offshore Special Services para adjudicarle el servicio. La empresa, de la localidad murciana de San Javier, presentó una oferta de 117.309 euros, rebajando en unos 3.000 el precio base de licitación.

La propuesta de esta compañía murciana no fue la única que se presentó, ya que también se abrió la plica de otra de Culleredo. Sin embargo, esta última, posiblemente por un error a la hora de subir la documentación, carecía de la oferta propiamente dicha, con importe económico y número de empleados, entre otros datos. Así pues, Offshore Special Services se perfila como la ganadora y tendrá ahora cinco días para presentar toda la documentación antes de que se realice la adjudicación definitiva. La idea es que pueda comenzar a trabajar en los primeros días del mes de julio.

La propuesta de la única aspirante al servicio en Bueu recoge la exigencia de contar con una plantilla de 16 personas (15 socorristas y un coordinador) para completar los turnos en los arenales de Portomaior, Lapamán, Area de Bon, Lagos y Banda do Río. Pero además, y como mejoras, incluye la dotación de una moto acuática, así como una silla natatoria anfibia para personas discapacitadas y una muleta anfibia en las playas de Area de Bon, Lagos y Lapamán.

Será la primera vez que el concello buenense opte por esta fórmula de adjudicación del servicio a una empresa, a fin de solucionar las dificultades de los últimos años por la falta de socorristas, contratados a través de subvenciones autonómicas y fondos propios, pero también para sortear las exigencias del nuevo marco laboral.

En paralelo a la reunión de la mesa de contratación, la playa de Loira acogió la ceremonia de entrega de banderas azules, en la que estuvo presente el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. La edil de Turismo Silvia Carballo, fue la encargada de recoger los cinco distintivos de Bueu (Area de Bon, Lagos, Lapamán, Banda do Río y Portomaior) además del sendero azul de Cabo Udra y los centros de interpretación de Udra y Agrelo. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, estuvo para recoger el galardón de O Con. No hubo representación municipal, en cambio, de Cangas, que se llevó banderas para los arenales de Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduiña y Nerga. También hubo distinción para el puerto deportivo de Cangas del Real Club Náutico Rodeira.

Moaña, por su parte, realiza hoy las pruebas de selección para elegir a los seis socorristas y dos patrones que ofrecerán servicio en las playas de O Con y A Xunqueira. Hay un total de doce candidatos a socorrista y seis a patrón, y las pruebas consistirán en una carrera por la arena y en un rescate en agua de un peso muerto.

Ausencia de Cangas, que está lejos de contratar personal

Cangas no tiene socorristas aún y no parece que el día 1 de julio los vaya a tener. Ayer finalizó el plazo para presentar instancias e incluirlos en las listas que se van a abrir el Concello. Según el concejal de Facenda Mariano Abalo, que se ocupa de la gestión de los socorristas, a pesar de que la concejala de Playas es su compañera de partido Aurora Prieto, al Concello no le quedará más remedio que trabajar con las personas que se vayan incorporando y en función de los recursos humanos de que se dispongan. No ofreció plazos en primer teniente de alcalde, consciente de que se trata de una labor difícil e incluso no descarta que en otros años se acuda a la fórmula que muchos municipios del sur escogieron, que es la de contratar socorristas de Argentina o de Uruguay. Así, los profesionales tienen cubierto todo el año.

Ahora mismo, la solución solo pasa por la de utilizar a las personas que se vayan incorporando tras la selección. El izado de la Bandera Azul en las cinco playas de Cangas depende de que se disponga de socorristas suficientes. El lunes, el jurado para la elección de los socorristas todavía no estaba formado. No asistió nadie de Cangas a Loira para recoger las banderas azules que le fueron otorgadas. La concejala de Playas, Aurora Prieto, que lo es también de Cultura, aseguró que le coincidía con una reunión del jurado de la Bienal de Arte. Mariano Abalo repitió que no era un asunto de su competencia, que se había hecho cargo de la contratación de los socorristas para echar una mano a su compañera.

Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, tenía citados a varios colectivos para la mañana de ayer. También ella se ocupa mucho de dejar claro que la cartera de Playas es una competencia su compañera Aurora Prieto. Mariano Abalo nunca contempló la posibilidad de acudir al acto de recogida de las banderas azules, incluso le cogió por sorpresa.