Los vertidos residuales vuelven a Vilariño tras las lluvias y el refuerzo de bombeos

“As consecuencias da chuvia dos últimos días. Sen dúbida, unha proba de que a clave non é a potencia das bombas”. Es el comentario de representantes de la asociación vecinal Pedra Amarrada acompañando una foto del aliviadero de Vilariño con aguas residuales, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos meses para reforzar el bombeo y atajar el problema.

“Só caeron catro pingas e estamos na mesma”, abundan los afectados, que mantienen una campaña de presión sobre las administraciones implicadas y la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, para poner fin de la contaminación de la ría por vertidos de Aldán y O Hío. “Ou as bombas que se puxeron novas non son efectivas ou a concesionaria non cumpre as súas obrigas e o Concello debe actuar en consecuencia”, abundan los vecinos, que dicen estar hastiados de la situación y cuestionan si “a forte inversión non serviu de nada”.

Insisten en habilitar una recogida efectiva de aguas pluviales y en evitar “como sexa” que continúen los episodios contaminantes.

