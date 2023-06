El día de la marmota de Félix Juncal

Como si fuese un moderno Bill Murray adaptado a la política, Félix Juncal vivió ayer su particular día de la marmota, esa jornada que revive una y otra vez cada cuatro años de manera ininterrumpida desde que en 2007 ganó las elecciones municipales en Bueu (y desde 2003 con el obligado parón de la moción de censura). 2007, 2011, 2015, 2019 y ahora 2023 han servido para revalidar el mandato del líder del BNG, convirtiendo su primer día tras la investidura en uno más en la oficina. El regidor buenense siguió con su agenda normal y visitó el mercadillo en su cambio de emplazamiento.

Con su inseparable libreta en la que apunta proyectos de presente y futuro, ideas e iniciativas a las que ir dándole forma, Félix Juncal abrió la puerta de un despacho de la Alcaldía de Bueu que casi es una segunda casa para él. Todo estaba igual que el viernes, cuando lo dejó para afrontar el pleno en el que fue investido nuevamente como máximo mandatario municipal. A falta de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PSdeG-PSOE, y de definir cuestiones como el reparto de áreas o las dedicaciones, o de poner a día a los nuevos ediles, la agenda fue la habitual de un inicio de semana, con varias reuniones con los trabajadores para ir planificando las tareas de estos días.

La nota novedosa fue la visita que el regidor realizó al mercadillo en el primer día de vuelta a la normalidad prepandémica. Concello y ambulantes habían acordado recuperar el espacio que tradicionalmente ocupaba la feria de lunes y jueves, y así, los puestos volvieron ayer a instalarse en la explanada junto al Centro Social do Mar y en el entorno portuario en O Pino, dejando libre el paso de vehículos por Montero Ríos.

Juncal desafió a la lluvia junto al jefe de la Policía Local de Bueu, Benito Pouso para comprobar que todo estaba en su sitio y para pulsar la opinión de los ambulantes. “Hemos constatado quejas en la zona de O Pino, no tanto de los ambulantes sino de los usuarios”, manifestaba el alcalde. El problema, sin embargo, no era la colocación del mercadillo, sino la obra que está ejecutando Portos en esa zona, y que no ha dejado en la misma rasante la plataforma peatonal y el área de estacionamiento. “Suponemos que será cuestión de días”, señaló. Otro de los comentarios recabados fue el tocante a la estrechez de las plazas pintadas en el proyecto de Portos, únicamente dos metros. Juncal tomó nota para trasladar en su momento estos aspectos al ente público autonómico.

No por poco novedosa, no dejó de ser intensa la labor del despacho. Juncal se reunió con los técnicos a primera hora para ir perfilando los proyectos que se quieren financiar con remanentes del Plan Concello, una tarea fina de encaje sobre la que mantiene un constante control. Más entrada la mañana contactó con el capataz para hacer un seguimiento de los trabajos de las diferentes brigadas. Además de las labores de desbroce agendadas en esta época del año, los trabajadores tuvieron que centrarse en la recogida del material de dos de los eventos del fin de semana, el Cross de Cabo Udra y las fiestas de San Antonio en Meiro.

Ya por la tarde tocó labor de partido, con la reunión local del BNG para analizar la última propuesta realizada desde las filas del PSOE para alcanzar un pacto de gobierno. El alcalde se mostró optimista, habida cuenta del interés común de nacionalistas y socialistas, para llegar a esa entente que sí deberá marcar un pistoletazo real de salida al nuevo mandato de Juncal en el Concello de Bueu.