O Concello de Salvaterra de Miño presentou o Verán Cultural 2024, unha programación dirixida a todo o público, dende máis maiores ata os máis pequenos e pequenas, que contan coma sempre cun apartado especial.

Salvaterra presenta o programa do seu Verán Cultural 2024

O inicio da programación máis esperada do ano terá lugar hoxe co concerto de Carlos Núñez que volve un ano máis a Salvaterra de Miño dentro da súa xira “Lugares Máxicos”. As entradas están á venda no Museo da Ciencia do Viño e na web ataquilla.com.

As estrelas do programa

Dentro do calendario para o verán non podían faltar festas tan importantes e destacadas como O Mundo a Danzar, O Son da Muralla ou Imos de Guateque; que continúan crecendo en público ano tras ano, e que son un atractivo dentro e fora do Concello.

A Festa do Viño do Condado do Tea chegará este ano á súa sesaxésima quinta edición onde destacan as catas populares, o Túnel do Viño, a gastronomía e os concertos con nomes destacados como Luar na Lubre, De Vacas ou Roi Casal.

Próximos eventos

Os eventos máis salientables dos vindeiros 15 días, ademais do concerto de apertura de hoxe, son a Festa da espuma do luns 29, e a Festa de inchables de auga do mércores 31. Agosto comezará intensamente co baile moderno do día 1, o Festival Folclórico A.C. Pontenova o día 2, e o Son da Muralla o día 3. O luns 5 de agosto chegará a esta beira do Miño o festival O Mundo a Danzar, e o 7 de agosto será a quenda do concerto da Orquestra Clásica de Vigo. O día 8 a música continúa co Concerto de Corais de Salvaterra e Banda de Música de Salvaterra. O día 9 e 10 celebrarase a Festa de San Lourenzo, que compartirá calendario o día 10 con Imos de Guateque.