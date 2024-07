Os covelenses poderán acceder ao servizo satelital de Hispasat

A veciñanza covelense que non conte co servizo de fibra óptica ou conexión a internet de alomenos 50 megas p/s, poderán solicitar o servizo de Hispasat.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, participou nos encontros informativos organizados pola subdelegación do goberno do Estado co obxectivo de poder ofrecer novos servizos ou mellorar os existentes. A instalación subvenciónase ata 600€ e a persoa usuaria pode darse de baixa en calquera momento sen prazos de permanencia. A velocidade de baixada é de 200 megas, con 150 xigas mensuais de descarga (libre en horario nocturno) e ofrecendo unha tecnoloxía de alta resiliencia e fiabilidade e doada instalación cunha antena parabólica, cableado e un router.