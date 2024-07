O Coveloud colgou o cartel de cheo en Covelo

A terceira edición da Festa da Xuventude de Covelo colgou o cartel de cheo no novo emprazamento do Campo da Feira. Este ano a festa non só se trasladou da praza Mestre Cerviño ao Campo da Feira tamén mudou de nome para convertirse no Coveloud, un evento musical do que gozaron mozos e adultos de toda a área metropolitana. Groove Amigos, Traffic House, Marcos Gramola, Zoe Rey e Santi Gab encheron de ritmo Covelo. A festa suma adeptos e medra con cada edición na que o Concello ademais aposta por promocionar a artistas locais contando este ano co Dj de Covelo Santi, que sorprendeu a todos cun repertorio de ritmos e bucles moi novidosos e bailables.