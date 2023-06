PSOE y BNG siguen sin cerrar el pacto pero los socialistas apoyarán hoy a Félix Juncal

Félix Juncal será investido hoy nuevamente como alcalde de Bueu para los próximos cuatro años. Así será después de que el PSdeG-PSOE confirmase su voto favorable en la investidura del líder del BNG, garantizando la mayoría necesaria para repetir en el cargo. Los socialistas comprometieron su apoyo en la reunión entre ambas formaciones celebrada ayer para buscar un pacto de gobierno que, por el momento no está cerrada. Ambas partes destacan la buena disposición y los avances en las negociaciones, si bien aún no hay una fumata blanca. Así las cosas, hoy los dos ediles del PSOE votarán a favor de Juncal y el miércoles ambos grupos mantendrán un nuevo encuentro en pos del acuerdo que les permita gobernar en coalición.

“Antes de nada tengo que expresar mi gratitud anticipada por su apoyo”, señala un Félix Juncal que participó ayer en las negociaciones –al igual que en la anterior reunión–, en una cita en la que también estuvieron presentes Alberto Moital, Laura Ogando y Xosé Leal por los nacionalistas, e Isabel Quintás, Celso Dopazo y Rosa Piñeiro por los socialistas. El regidor en funciones manifestó que “seguimos avanzando en la negociación y confiamos en que en los próximos días alcancemos ese acuerdo que garantice un gobierno en coalición. Es el deseo mutuo y las dos partes trabajamos para satisfacerlo”. En esta línea, Juncal apuntó que “lo realmente importante es que hay un interés en ese pacto y que ambos estamos interesados en salir fortalecidos de esta etapa que se abre en el concello”.

Optimismo y prudencia

Desde las filas socialistas los mensajes fueron similares, con una mezcla de optimismo y prudencia. La secretaria general de la formación de Pedro Sánchez, Rosa Piñeiro, confirmó que “no es seguro que entremos o no en el gobierno, pero mañana [por hoy] votaremos para que sea alcalde Félix Juncal”. Además, manifestó que por el momento “no hay nada en concreto, aunque sí es cierto que todo apunta a que llegaremos a buen puerto si no se tuercen las cosas”. Y destacó, sobre todo, que “hay una buena predisposición por ambas partes”, una cuestión que se ve favorecida por la coincidencia programática de ambos partidos en las cuestiones más esenciales. “Tenemos muchos puntos en común y por ahí no debería haber fricciones”, señala la responsable local del PSOE.

Aunque las dos formaciones se muestran bastante reservadas en cuanto al contenido de las conversaciones de estos días, lo cierto es que el reparto de las áreas de gobierno es una de las cuestiones que está encima de la mesa y que se está puliendo. Desde las filas del BNG se realizó en su momento una propuesta que no fue aceptada por los socialistas, que, a su vez, han planteado una contrapropuesta. La misma deberá ser estudiada por los nacionalistas, que la llevarán a la asamblea local que tiene previsto celebrar el lunes.

Este es el principal punto de desacuerdo, toda vez que ambos grupos parecen coincidir en la idea de que el PSOE disponga de una dedicación que, en todo caso, sería parcial. Pero todo quedará supeditado el reparto de las futuras concejalías.

Dos renuncias anticipadas

Mientras, hoy se celebrará a partir de las 12 horas, el pleno de investidura que permitirá a Félix Juncal revalidar la Alcaldía en un mandato con varias novedades. El BNG se quedó con 8 concejales a las puertas de la mayoría absoluta, con un Partido Popular que incrementó sus apoyos, pero que con 7 ediles quedó en segunda posición. El PSdeG-PSOE logró 2. En su momento, la candidata del PP, Elena Estévez, habló de la posibilidad de negociar un pacto con el PSOE para desbancar a Juncal, pero el acuerdo marco BNG-PSOE a nivel gallego impidió siquiera que se abriesen negociaciones.

Antes incluso de la toma de posesión de las actas ya ha habido dos renuncias. La más sonada ha sido la del cabeza de lista de los socialistas, Camilo Macenlle, que se estrenaba en estas elecciones locales. Su marcha convierte en la número 1 a Isabel Quintás, y permite la entrada en la corporación de un histórico del partido como Celso Dopazo 20 años más tarde. La otra fue la de la popular Isolina Villanueva por cuestiones personales. Su plaza la ocupa María del Carmen Núñez, que ya estuvo en la anterior corporación.