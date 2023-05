El BNG gana en 12 mesas, el PP en 5 y el PSOE se abre a facilitar la investidura de Juncal

El sábado fue la jornada de reflexión antes de las votaciones y ayer fue otro día de reflexión. Esta vez para analizar más fríamente y con mas sosiego los datos electorales del domingo. Bueu cuenta con un total de doce colegios electorales, en los que se distribuyen hasta 17 mesas. El BNG consiguió la victoria en ocho centros y en doce mesas, mientras que el PP ganó en cuatro colegios y cinco mesas. El análisis indica que la formación encabezada por el actual alcalde en funciones, Félix Juncal, mantiene esa mayoría, pero perdiendo apoyos con respecto a hace cuatro años y con el PP pisándole los talones en algunas mesas.

Con este escenario al BNG no le quedará más remedio que alcanzar un acuerdo con el PSOE para seguir gobernando. De momento no hubo contactos entre las dos formaciones, que se dejan unos días de margen y sus respectivos candidatos coinciden en que debe ser el BNG, en su condición de lista más votada, quien debe dar el primer paso.

El análisis por colegios revela que el BNG gana en el IES Johan Carballeira, Centro Social do Mar (que este año pasaba de dos a tres mesas), Escola Náutica, Centro de Benestar Social (el colegio que estaba en la Biblioteca Torrente Ballester y que se trasladó debido a las obras), A Pedra, Igrexario de Cela, Montemogos y en Meiro. En el caso del Centro Social do Mar, el PP ganó en la A y el BNG en la B y la C, lo que le dio la victoria en el colegio electoral. Los nacionalistas pierden casi 130 apoyos con respecto a 2019, aunque mejoran resultados en el propio Centro Social do Mar (+3), Centro de Benestar Social (+31), Igrexario de Cela (+2), Montemogos (+3) y la Casa da Aldea de Meiro (+42). Especialmente reñida estuvo la disputa con el PP en el Igrexario de Cela, donde el BNG ganó por solo dos votos: 135 frente a 133. Algo parecido ocurrió en el IES Johan Carballeira, con una diferencia de solo ocho papeletas.

El PP hace cuatro años solo había conseguido ganar en Sanamedio –el colegio electoral de su candidata, Elena Estévez–, y en Cabalo, otro de los lugares en los que los populares suelen tener un alto porcentaje de apoyos. En esta ocasión repiten victoria en estos mismas mesas, aumentando el número de votos, y añaden el colegio de A Torre, donde consiguen 122 votos más y aventajan en 69 al BNG; y la Casa do Pobo de Beluso, donde acumula 31 papeletas más y le arrebata la victoria a los nacionalistas por 17 votos. También ganó en la mesa A del Centro Social do Mar, con 14 apoyos más que el BNG, pero en las otras dos ganó la candidatura de Félix Juncal con mayor diferencia.

El alcalde en funciones reconocía que ayer recibió numerosas felicitaciones y tampoco perdió la ocasión de felicitar a su compañera moañesa, Leticia Santos. “Hay que darle el valor que se merece a esta victoria electoral porque significa encadenar cinco consecutivas”, destaca Juncal. El regidor argumenta que el BNG vuelve a calcar los porcentajes de hace cuatro años, pero con la diferencia de que en este 2023 hubo una mayor abstención. “Ese descenso en la participación es algo que nos debe preocupar”, insiste. Juncal. En su opinión, salvo en el caso de Moaña, la mayoría de las candidaturas que ostentaron funciones de gobierno durante los últimos cuatro años sufrieron un desgaste debido a las condiciones tan complicadas de esta etapa. “Pasa en Bueu, Marín, Pontevedra y otros municipios. Es algo independiente de concellos y siglas”, razona.

También se refirió a la integración entre BNG y ACB, que en esta ocasión no se tradujo en un trasvase de votos para recuperar la mayoría absoluta. “La colaboración y el trabajo de todo este grupo humano es tremendamente positiva. En política uno más uno no siempre suman dos y seguro que tenemos que hacer autocrítica, pero lo podemos hacer desde la posición privilegiada que nos otorga ser la lista ganadora”, sostiene Félix Juncal.

De momento BNG y PSOE todavía no han establecido contactos para hablar de un posible pacto de investidura o de un hipotético gobierno de coalición. “Entiendo que lo mejor es descansar unos días, que cada organización pueda analizar en clave interna los resultados y luego hablar. Creo también que debe ser el BNG, como lista ganadora, a quien le corresponde tomar la iniciativa”, expone Juncal.

Una opinión con la que coincide Camilo Macenlle. Los socialistas tienen la llave del gobierno, aunque su candidato no oculta que sus expectativas pasaban por un mayor número de concejales. “Ahora hay mucho que pensar y debe ser el BNG el que se acerque a nosotros para dialogar y buscar un posible acuerdo”, argumenta. Desde el PSOE están dispuestos a facilitar la investidura de Félix Juncal. “Veremos si es con un voto favorable o una abstención”, decía Macenlle, que deja en el aire la posibilidad de un gobierno de coalición o quedarse en la oposición y negociar acuerdos puntuales. Los socialistas de Bueu no quieren que les ocurra algo como lo del PSOE de Moaña, que después de ocho años de gobierno bipartito con el BNG acaba de ser engullido por la mayoría absoluta de Leticia Santos. “En todo caso marcaríamos un perfil propio para evitar ser fagocitados”, subraya Macenlle.

La candidata del PP, Elena Estévez, pese a reconocer su tristeza por no alcanzar una mayoría que le permita regresar al gobierno ponía en valor los resultados del domingo. “Cuando volví hace cuatro años teníamos solo tres concejales y ahora estamos en siete, subimos en 636 votos y somos el único partido que gana votantes y ediles”, sostiene. Estévez reconoce sin peros la victoria de Félix Juncal, “el pueblo decide y hay que acatar su decisión”. Al mismo tiempo afirma que los datos del domingo “demuestran que estamos en el buen camino y nos toca seguir trabajando desde la oposición para poder convertirnos en alternativa de gobierno”.

Elena Estévez confirma sin lugar a dudas que continuará durante los próximos cuatro años al frente del PP de Bueu, que parece haber recuperado el vuelo con ella. “Los compañeros me transmiten su apoyo y respaldo y ahora debemos toca seguir con el trabajo de estos cuatro años para continuar participando en la vida política, económica y social de Bueu”, concluye.