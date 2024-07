O Subcampión de Europa de Duatlón é mosense

O Concello de Mos acolleu a recepción ao duatleta mosense Ismael Lago Monroy, que foi felicitado polos seus logros deportivos.

Ismael, natural da Veigadaña, parroquia de Petelos, ten 39 anos, é Policía Nacional de Profesión, e pai de dous nenos. Comezou a competir en duatlón con 28 anos de idade e vén de eixirse en Coimbra en Subcampión de Europa.

Compite co Club Triatlón Poio e co Club San Miguel de Marín. Os principais logros deportivos acadados por Ismael neste 2024 son: o sábado 15 de xuño competiu en Portugal co Club Triatlón Poio representando a España e logrou finalizar segundo no Campionato de Europa de Duatlón Sprint na categoría GGEE 35/39 realizado na cidade portuguesa de Coimbra, despois realizar unha carreira moi regular tanto no sector da carreira a pé como no de ciclismo. Este resultado súmase a unha gran tempada onde o atleta, adestrado por Daniel Mouriño, tamén logrou os subcampionatos na categoría Máster 35 no Campionato Galego de Campo a través e no Campionato Galego de Milla Urbana, nestes dous últimos casos representando ao Club San Miguel de Marín.

Neste senso Arévalo, rexedora local mosense, destacou “o gran mérito de Ismael, que compaxina o desenvolvemento dunha actividade deportiva de alto nivel cunha práctica profesional enormemente comprometida e coa súa familia. É polo tanto exemplo de esforzo e superación tanto no deporte como na vida persoal e tamén exemplo de conciliación, tan complicada nos tempos que corren”. E tamén salientou a alcaldesa “o orgullo que supón para o Concello de Mos contar con deportistas da categoría de Ismael e a gratitude que tempos cara el e cara a todos eles por representar a Mos e levar o noso nome polo mundo adiante e ao máis alto dos podios deportivos”.