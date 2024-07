Erundina Gulías cumpre 103 anos na súa casa da Lamosa, Covelo

A pesar da insistencia da súa familia para que se traslade a vivir con eles, Erundina Gulías prefire seguir vivindo soa na súa casa do barrio de Paredes, na Lamosa. O 22 de xullo cumpriu 103 anos e como ela di “comezo a vivir os meus 104 anos”.

Acompañada da súa irmá, dez anos menor ca ela, recíbenos no patio traseiro da súa casa. As escaleiras de acceso non son un problema para ela, que goza de boa saúde e que a pesar dos achaques desenvólvese con soltura.

A súa familia era orixinaria do barrio de Alvite, no concello ourensán de Beariz, pero trasladáronse à Lamosa cando Erundina tiña tan só sete anos de idade.

Dende entón e ata os 55 anos vivíu sempre en Paredes. Entón enviuvou e tomou a decisión de marchar cos seus dous fillos a México, onde estivo dez anos.

Hoxe quédalle un dos tres fillos, cinco netos e catro bisnetos. A pesar do amor que a arrodea, nunca deixou de chorar as perdas dos seus.

No seu patio recibe as chamadas das veciñas e veciños e da família, que a parabenizan polo seu aniversario. Ela aténdeos a todos coa lucidez dunha moza e coa sabedoría dos anos cumpridos.

En Paredes vive no seu fogar, coas súas veciñas e veciños, co apoio de Esther que axuda nos coidados, e coa ollada atenta da súa familia que vai e vén dende Prado da Canda e dende México para pasar o máximo tempo con ela.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, achegouse para felicitala no seu nome e no de toda a Corporación muicipal, e compartíu con Erundina unha conversa na que non faltaron os recordos de momentos pasados vividos na Lamosa e en México.

Galicia é a comunidade autónoma con máis persoas centenarias de España. Supera as 2000 persoas, e está a piques de acadar as certificacións para sumarse ás 5 zonas azuis do mundo de lonxevidade excepcional.