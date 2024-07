Trinta nenas e nenos participaron no VII Campus Multideporte

Trinta nenas e nenos desfrutaron do verán no VII Campus Multideporte do Concello de Covelo. A través dunha metodoloxía activa, participativa, comunicativa, lúdica e educativa impartida por medio de actividades que fomentan valores positivos, nenas e nenos de Covelo de entre 6 e 15 anos participan en actividades que facilitan e favorecen a conexión do grupo e o traballo en equipo vinculado ao ocio educativo e deportivo. De 10:00 a 14:00 horas as familias puideron contar con este apoio que facilita a conciliación familiar e laboral. Baloncesto, skate, tenis, pádel, xogos, obradoiro ecuestre, rutas a pé e fútbol sala son algunhas das modalidades deportivas practicadas.

Conscientes da necesidade que teñen as familias de contar con apoios na crianza das fillas e fillos as actividades de conciliación tamén se completan coa oferta da escola de verán para nenas e nenos de 3 a 13 anos que aprenden a través de actividades lúdicas.