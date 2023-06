Abrir las puertas de la negociación

A las negociaciones para formar un pacto de gobierno en Cangas se va a debatir de programas, reparto de áreas y dedicaciones, entre otras cosas, para nada se acude para culparse de lo que sale en la prensa. Se empeñan los partidos políticos (ahora los de izquierda, pero también los de la derecha cuando toca) en hurtar a la población lo que sucede en las negociaciones, lo que de verdad se habla en ellas, no lo que se transmite después en escuetos comunicados llenos de generalidades que no van a ninguna parte. Los vecinos de Cangas, y también los de todos los municipios, no están solo para votar de forma disciplinada cuando se les llama a ello y pagar los impuestos que después permitirán a los concejales vivir de la política, algo digno, hasta donde lo permitan las arcas municipales. Los vecinos tienen derecho a que se les cuente todo el relato. No es excusa la que argumentan de que abrir las puertas a estas conversaciones dificulta o impide acuerdos. Secuestrar las conversaciones para que nadie sepa lo que de verdad ocurre en ellas, además de ser de poca higiene democrática impide saber los verdaderos propósitos de nuestros gobernantes. ¿O es qué se avergüenza de sus peticiones?. Todas son lícitas.