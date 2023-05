Costas reclama a Portos la reversión de la playa de Banda do Río por su “nulo” uso portuario

Portos de Galicia retomó esta semana las obras en la playa de Banda do Río para construir la senda peatonal y posterior pasarela voladiza. Unos trabajos a los que finalmente Costas del Estado no puso más impedimentos porque entiende que suponen “una modificación no sustancial”. Pero el informe del departamento estatal va mucho más allá y tiene calado. Mucho calado. Tanto que concede un plazo de tres meses al ente autonómico para que entregue un informe para revertir al dominio público marítimo terrestre la playa de Banda do Río debido a su “nula utilización” para el cumplimiento de fines portuarios. Ese documento después debe ser elevado posteriormente al Consejo de Ministros.

El informe viene firmado por Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de alguna manera es una de cal y otra de arena a los argumentos esgrimidos por Portos de Galicia para dar continuidad a las obras en el frente de la playa de Banda do Río. Desde el departamento no comparten la interpretación sobre el traspaso y la adscripción de los terrenos naturales afectados. “Los argumentos jurídicos de Portos de Galicia no son asumidos por esta dirección general, siendo esta la competente para decidir si las obras planteadas afectan o no al demanio natural”, afirma.

Aún así, finalmente decide no poner impedimentos al proyecto de la administración autonómica. “Las actuaciones proyectadas constituyen una modificación no sustancial del dominio público marítimo terrestre traspasado y adscrito a la Xunta de Galicia, dado que, pese a que suponen una transformación de una superficie de playa con características naturales, tal como Portos justifica, tiene escasa entidad”.

Después de estas consideraciones Costas aborda otro asunto: la reversión del dominio público marítimo terrestre natural de la playa de Banda do Río. El ministerio ya puso esta posibilidad encima de la mesa en mayo de 2021 y ahora lo vuelve a hacer. Ahora parece que va más allá e insta a Portos de Galicia a que elabore una delimitación del espacio a revertir para que ese terreno pase a destinarse “a usos comunes del dominio público marítimo terrestre bajo los criterios generales de la legislación de costas”.

Este espacio actualmente forma parte del dominio público portuario de carácter autonómico, pero desde la Dirección General de la Costa y el Mar entienden que procede la reversión al Estado debido a su nula utilización para fines portuarios. Desde el Concello de Bueu ya tienen constancia de esta solicitud planteada por Costas del Estado y la respaldan. “Es la confirmación de la tesis que reivindicamos desde el ayuntamiento desde hace años y nos reafirma en nuestros argumentos”, afirma el alcalde bueués, Félix Juncal. La posición municipal coincide con el planteamiento expuesto por Costas y recuerda los acuerdos plenarios adoptados en los últimos años.

La reclamación municipal es incluso más amplia porque reivindica no solo la reversión del espacio natural de la playa de Banda do Río, sino que se incluya el espacio del paseo marítimo y de los jardines. Una demanda insistente por parte del actual gobierno local, que aspira a gestionar este espacio. De hecho es uno de los asuntos que genera mayor fricción en la relación municipal con Portos de Galicia. El convenio de colaboración para la conservación y estos espacios está caducado desde hace tiempo y desde el Concello exigen al ente público que se haga cargo de ese mantenimiento. Algo a lo que Portos se niega porque, aunque están adscritos al dominio portuario, son de uso puramente vecinal. “Lo que no es normal es que no conteste ni mueva ficha a las solicitudes de Costas ni del Concello o que ni siquiera asuma la conservación de estas zonas, tal como se le viene reclamando”, concluye Félix Juncal.

El dique no se ajusta al proyecto y Costas insiste en desmontar un tramo

El informe de Costas del Estado hace referencia a una posible reversión de la playa de Pescadoira, pero para ello es necesario que Portos de Galicia responda oficialmente a una resolución de mayo de 2021. En ese documento el ministerio dejaba en suspenso el informe de adscripción para ejecutar el proyecto del dique oblicuo semisumergido en el antiguo muelle de Attilio, dentro de la segunda fase de regeneración del arenal.

Costas insiste en la necesidad de estudiar la posibilidad de “desmantelar mínimamente parte del morro” del dique de abrigo para intentar trasladar el punto de difracción al oeste y cambiar la dinámica litoral. Es más, advierte de que la obra que ejecutó en su día Portos de Galicia no se ajusta a lo proyectado inicialmente. “El dique exterior finalmente ejecutado por Portos no fue el mismo en cuanto su alineación y punto final, existiendo una distancia aproximada de 20 metros entre los morros del dique reflejados en dichos planos, sin que conste en esta Dirección General solicitud de informe sobre dicha modificación, la cual podría estar afectando a la difracción que el morro del dique proyecta sobre la playa de Pescadoira”, dice el documento.

Lo que viene a decir es que el actual espigón concluye en línea recta, mientras que en el proyecto inicial se preveía que esos últimos metros acabasen en diagonal, “apuntando” hacia la playa de Bueu. La recomendación de Costas del Estado sigue siendo desmantelar “mínimamente” la parte final del espigón y comparar los beneficios sobre la playa de Pescadoira y los posibles efectos en el interior del puerto y el posible “aumento de la agitación interior” en la zona abrigada.

Anduxía advierte de que la pasarela voladiza anulará una escalera en la escollera

La Asociación Ecoloxista Anduxía mantiene sus protestas contra la parte del proyecto de Portos de Galicia que discurre por el frente de la playa de Banda do Río y en la noche del viernes volvió a colocar carteles de protesta con el lema “Isto é unha praia, recheos non!”. No obstante, desde el colectivo denuncian que esos carteles fueron arrancados prácticamente de inmediato porque ayer por la mañana ya no estaban.

Al mismo tiempo, Anduxía advierte de que la construcción de la pasarela voladiza en el tramo de la escollera tendrá efectos colaterales de los que no se informó previamente. En concreto, se refiere a que esta dotación implica anular la actual escalera de acceso al mar, que usan tanto bañistas como los propietarios de embarcaciones fondeadas en la zona. La asociación ecologista defiende la colocación de los carteles como una forma de “protesta pacífica” para denunciar que el ente autonómico “usa argumentos falsos para justificar el relleno de la playa, intentando maquillar el impacto de su actuación”.