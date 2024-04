Una placa recordará a Sonia Cordeiro y su simbolismo frente a la transfobia

“Sonia abriu camiño para que hoxe en día os dereitos das persoas trans sexan recoñecidos, e fíxoo nunha época na que moi pouca xente recoñecía eses dereitos”. Son algunos de los méritos que hacen a Sonia Cordeiro Santos merecedora de una placa de homenaje que el Concello de Cangas prevé instalar en las próximas semanas en la céntrica calle Eugenio Sequeiros, si la Corporación municipal aprueba la propuesta en el Pleno que se celebra esta noche, poniendo fin al expediente tras años de trámites.

“ Tivo que enfrontarse a burlas, incomprensión e moitas miradas estrañas de persoas que non a entendían e non querían entendela tampouco”, exponen los proponentes, y recalcan que Sonia “foi un símbolo de resistencia, cando tristemente na actualidade vivimos debates que son un exercicio de violencia en si mesmos, por parte de quen se outorgan a si mesmas o monopolio sobre unha loita social e o dereito a non recoñecer as outras como suxeitos políticos”. El ejemplo de su lucha tiene el mérito añadido del contexto social en el que tuvo que defenderla con valentía, muchas veces entre la falta de comprensión, e incluso burlas amparadas en las hordas de cierta moral instituida, como reparan los impulsores de esta iniciativa que consideran un acto de justicia.

“Fronte aos delitos de odio, fronte as discriminacións, frente o esquecemento, o recoñecemento por parte das veciñas e veciños. O agradecemento das persoas que viron en Sonia un exemplo que seguir. O agarimo dun pobo que acolle as diversidades e as recoñece como propias para avanzaren nos dereitos, para facérense máis igualitarias”, sentencia la propuesta de resolución plenaria.

Pero además de un reconocimiento personal a Sonia Cordeiro Santos conforme a la memoria de méritos que justifica la petición, la placa que se propone instalar en Eugenio Sequeiros –de acuerdo con el Regulamento Municipal de Honores e Distincións do Concello de Cangas y sin que se hayan presentado recursos o alegaciones durante su exposición pública– pretende ser también un símbolo de lucha colectiva contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género que aún se produce a diario en la sociedad, incluso con amparo legal e institucional. “Na actualidade, vivir como persoa gai, lesbiana, transexual ou transxénero pode supoñer un risco vital en moitos países do mundo”, advierten quienes enfrentan esa batalla.

“Fronte a esas discriminacións xorden as loitas colectivas de diversas asociacións polos dereitos das persoas trans que lograron moitos éxitos a nivel social e lexislativo e que coas súas accións logran un mundo máis amable para que cada persoa sexa como queira ser”, proclaman.

