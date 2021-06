La cofradía considera “inviable” recortar el dique de abrigo del puerto de Bueu

Impensable e inviable. Así acogen desde la Cofradía de Bueu la posibilidad de desmontar parte del actual dique de abrigo, una propuesta que desliza la Dirección General de la Costa y el Mar en su informe sobre la segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira. El patrón mayor bueués, José Manuel Rosas, asegura que esa actuación significaría dejar desprotegida la dársena y haría muy difícil que los barcos pudiesen atracar en las rampas de descarga de la lonja. “Ese abrigo nos protege de todo lo que venga del norte, que es el gran enemigo de Bueu; desde el componente noroeste al nordés”, advierte.

El informe no precisa cuánto se debería desmontar el morro del actual dique para comprobar su efecto sobre la playa de Pescadoira. Dice únicamente que debería analizarse “la posibilidad de desmantelar mínimamente” esa cabeza. “Pero está claro que no estamos hablando de uno o dos metros, eso no tendría ningún efecto. Seguro que habría que ir hasta los 20 o los 25 metros”, augura Rosas. En el propio documento se dice que, si se llega a consumar ese desmontaje, habría que comparar sus efectos sobre la playa y la repercusión en la zona de abrigo porque reconoce abiertamente que puede haber “un posible aumento en la agitación del puerto”.

Desde la cofradía están convencidos de que esa intervención supondría una mayor exposición al viento de cualquiera de las componentes norte y al oleaje, que dificultarían gravemente el amarre de las embarcaciones para descargar en las rampas de la explanada de la lonja. No solo eso. El desmontaje parcial del morro del dique dejaría en una situación complicada al pantalán de la séptima lista que actualmente se encuentra en paralelo a la escollera, con uno de sus extremos muy cerca de la cabeza del dique.

“No quiero jugar a ser técnico, pero no creo que sea una decisión prudente y tengo dudas de que pueda servir para mejorar la playa. Probablemente lo mejor sería intentar hacer una actuación en la parte leste de Pescadoira para intentar corregir ese basculamiento de arena”, razona el patrón mayor bueués.

Alegaciones para reducir el pantalán de Robaleira

La Cofradía de Bueu presentó alegaciones durante el periodo de exposición pública del proyecto para la reforma y ampliación del pantalán cuatro, sobre el que Robaleira solicitó una concesión de explotación a Portos de Galicia. El patrón mayor explica que desde el pósito no tienen competencias ni autoridad para valorar cómo se gestionará esa instalación, pero sí que piden que no se autorice su ampliación. “No estamos en contra de que se mejoren los servicios. Lo único que planteamos es que no se puede aumentar ni un centímetro la longitud del pantalán”, explica José Manuel Rosas.

El actual mide unos 83 metros de largo y, según el proyecto presentado por Robaleira ante Portos de Galicia, el nuevo aumentaría hasta los casi 110. “Nos oponemos a esa ampliación únicamente por un motivo: significaría hipotecar la maniobrabilidad para acceder a la fosa de la explanada de la grúa travel-lift, especialmente si se trata de algún barco que viene remolcado”, argumenta el patrón mayor.

Desde la asociación de la séptima lista explican que ante la alegación de la cofradía han decidido modificar su proyecto para que la longitud sea exactamente la misma que en la actualidad. La empresa redactora está ya trabajando en la solución técnica, lo que implicará inevitablemente perder varias plazas de amarre. Inicialmente se preveían un total de 69. “No sabemos aún cuántas habrá que eliminar. En todo caso intentaremos repartir esa reducción entre todas las esloras”, señala el presidente de Robaleira, Luis Gómez.