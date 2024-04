El gobierno acusa a la Diputación de retrasar el convenio para la senda peatonal de Herbello

La concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido (PSOE) desmiente muchas de las acusaciones que el PP y Asociación de Vecinos NÓS vierte sobre ella por la paralización de la mejora de la carretera Herbello-Madalena donde se incluye una senda peatonal, que es en la que hacen hincapié vecinos y Anpas de los centros educativos de la zona de Montecarrasco. Primero afirma que no es una mujer con tanto poder como para haber impedido que se ejecute la obra. Asegura que la realidad es la siguiente: “La mencionada obra, donde se nos pide que la metamos en el Plan+Provincia es imposible, porque no cumple la primera de las bases del citado plan, que es que el Concello sea titular del bien donde se va a realizar la obra. El Concello no es titular de esa carretera, que pertenece a la Diputación de Pontevedra. Después me piden que meta la obra en los presupuestos de 2024. Pues aquí ya existe una partida que se llama “convenios con otras administraciones” y tiene un subapartado que se llama Diputación de Pontevedra, que llegado el caso, el dinero se va a sacar de ahí. Pero resulta totalmente asombroso que el PP presente una moción cuando en realidad sabe perfectamente que la Diputación _y si no lo sabe debe informarse con los suyos_ la gobierna el PP. Pues el Partido Popular, en los presupuestos de la Diputación recientemente aprobados no pusieron una partida para convenios. De hecho, la partida que pusieron para convenios tiene 400.000 euros, porque el resto de los convenios son nominativos. Por lo tanto, el PP no tiene ninguna partida para hacer la obra, por lo que no pueden firmar con nosotros el convenio. Por eso están retrasando todo. Es la Diputación quien no quiere realizar la obra. No tienen cómo justificar ese gasto, tendrían que presentar una modificación del crédito. Incluso más, en el hipotético caso de que la obra sea tan importante, como puedo yo bloquear algo que no es del Concello, bastaría con que la Diputación financiara al 100% la obra y la ejecute. Y no podría decir absolutamente nada de este tema”.

Manifiesta la concejala socialista que si el PP en la Diputación quisiera realizar verdaderamente la obra la harían. “Pero lo que hacen es bloquear y diciendo que es culpa nuestra, pero nosotros no podemos”. Recuerda Iria Malvido que el gobierno local lleva desde el mes de octubre esperando ser recibidos por representantes del gobierno de la Diputación de Pontevedra, pero no lo hace. La concejala socialista saca a relucir que ya en el gobierno de la anterior alcaldesa, cuando la Diputación la gobernaba el PSOE, se le pidió a la ex alcaldesa que remitiese las cesiones antes de la última junta de gobierno, pero que no envió nada. Responsabiliza de ello a la exalcaldesa y hoy única concejala de AV, Victoria Portas y hace hincapié en que el PSOE sí que quería realizar la obra, como lo demuestra que desde la Diputación que presidía Carmela Silva se llamó al Concello de Cangas para que enviase la documentación para poder así cerrarlo y que el PP no hiciese desaparecer las cosas. “El proyecto ya está hecho y todo se hizo con nuestro diputado Gregorio Agis y la que era presidenta Carmela Silva al frente”, manifiesta la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido.

El tripartito no incluyó en el Plan +Provincia su aportación para la EP-1002, critica el PP

La Asociación de vecinos “Nós” y representantes de las Anpas de los centros educativos de la zona que luchan para mejorar la movilidad peatonal en la carretera Herbello-Madalena, acordaron en una reunión mantenida el miércoles denunciar lo que consideran actos de vandalismo y que supusieron la rotura de las pancartas reivindicativas que se habían colocado en la vía para solicitar la mejora. Asegura que fueron rotas de la misma forma y con premeditación. Recuerda que fueron colocadas con la autorización de la Diputación de Pontevedra a la que pertenece la carretera y con comunicación al Concello de Cangas. En la reunión se acordó también denunciar los hechos ante la Guardia Civil con el propósito de que no se repitan. La intención es volver a instalarlas. La primera pancarta fue colocada en las inmediaciones del bar Puri hace dos semanas, mientras que las otras dos fueron instaladas el día 18 pasado.

NÓS denuncia la rotura de las pancantas instaladas con permiso de la Diputación

El Pleno debate hoy una moción del PP instando al Gobierno de Cangas a cumplir los acuerdos plenarios para urbanizar la carretera provincial EP-1002 (A Madalena-Herbello) valorada en 1,3 millones de euros, el más reciente del pasado octubre. Los populares recuerdan que ya existe proyecto, responsabilizan al tripartito por la falta de avances en este asunto y piden explicaciones por lo que consideran una “deficiente xestión”. Señala el PP que entre los proyectos presentados por el Ejecutivo liderado por el BNG al plan provincial no figura esta actuación, por lo que concluye que “esta obra non é unha prioridade” y advierte que esa opción era la única para hacerla viable, pues es “poco realista” pensar que habrá partida de unos presupuestos del Concello prorrogados desde 2021 y cuyo borrador no la contempla. El tripartito mezcla incumplimientos e informaciones contradictorias o falsas a los colectivos para esquivar su responsabilidad e incompetencia, mientras el vial está sin aceras y con problemas de inseguridad.

