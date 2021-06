Costas plantea desmontar de forma “mínima” el morro del dique para mejorar la playa de Pescadoira

El proyecto presentado por Portos de Galicia para la segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira, en Bueu, cuenta ya con el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General de la Costa y el Mar. La conclusión es de “compatibilidad favorable”, pero con condiciones. Y entre los aspectos más interesantes del documento está una llamativa recomendación: la posibilidad de “desmantelar mínimamente parte del morro” del dique de abrigo para corregir el efecto de las corrientes marinas sobre el arenal.

El plan de Portos de Galicia para continuar mejorando la situación de la playa de Pescadoira pasa por construir un espigón de escollera de unos 60 metros de longitud, en dirección oblicua desde el espigón semisumergido que ya existe en la actualidad bajo el muelle de Attilio. La actuación requiere en todo caso la autorización de Costas del Estado y como se trata de “una modificación interior sustancial del puerto” se necesita un informe de adscripción del dominio público marítimo-terrestre.

La resolución ministerial por ahora deja “en suspenso” ese cambio de adscripción en favor de Portos de Galicia. En primer lugar porque es preciso definir claramente las actuaciones a ejecutar en este ámbito, de modo que coincidan con los criterios de compatibilidad definidos para la demarcación noratlántica.

En segundo lugar, desde Costas estiman que la alternativa propuesta puede mejorar la situación en Pescadoira, pero no es la solución definitiva. Dice el informe que ese proyecto “no va a corregir el basculamiento actual de la playa en el contradique del puerto de Bueu, ya que reducirá la acumulación en el [lado del] puerto, pero no solucionará el problema”.

Así, una de las posibilidades que propone el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pasa por analizar la alternativa de desmantelar “mínimamente” parte del morro del dique de abrigo. A continuación deberían analizarse los beneficios de este cambio sobre la playa de Pescadoira y su estabilidad, comparándolos con la “pequeña reducción en la zona portuaria abrigada y con el posible aumento en la agitación interior del puerto”.

Esta recomendación vuelve a constatar los efectos que tuvo la construcción del dique de abrigo sobre la dinámica de las mareas y su afección en Pescadoira. “Desde que se realizó la ampliación, entre 1995 y 1999, se produjo un basculamiento de la playa de Pescadoira”, señala el informe de Costas.

La consecuencia es que el arenal pasó a apoyarse “contra la explanada donde se ubica la lonja y erosionando la parte oriental, provocándose graves desperfectos en dicha zona por distintos temporales”, lo que obligó a acometer trasvases de arena y otras intervenciones durante los años posteriores. El abrigo de Bueu se consigue gracias a un “dique-muelle” con una doble alineación: una perpendicular a la costa, de 265 metros [el acceso al puerto hasta las naves de rederas], y otra paralela, de 375 metros de longitud.

Este conjunto de argumentos son los que motivan que desde el ministerio se deje en “suspenso” un hipotético cambio en la adscripción del dominio público marítimo terrestre en este punto del litoral de Bueu. No obstante, sí que se autorizan las obras propuestas por Portos de Galicia, aunque se marcan una serie de requisitos.

Entre ellos destaca la recomendación de realizar una inspección submarina previa en el lugar y alrededores “para descartar la presencia de especies marinas protegidas”; la ejecución de los trabajos deberá realizarse “preferentemente” con el mar en calma y los materiales empleados “no resultarán contaminantes” para el medio marino; si fuese necesario hacer aportes externos de escollera se deberán colocar “siempre previamente lavados y limpios”; la colocación de cortinas antiturbidez para confinar la turbidez en el entorno inmediato de la obra y, finalmente, una adecuada gestión de los trabajos, maquinaria y residuos para evitar contaminación o vertidos al medio marino.

Hasta siete alternativas propuestas para la segunda fase

El estudio realizado por Portos de Galicia para la segunda fase de la regeneración de Pescadoira analizó hasta siete posibles alternativas de actuación para resolver el basculamiento de arena. La 1A consiste en una corrección con aporte de arena externo y mantenimiento periódico anual; la 1B es una reubicación de la arena existente y su mantenimiento periódico anual; la 2 significaría la construcción de un dique perpendicular semisumergido y una conservación periódica cada dos o tres años; la 3A es la construcción de espigón oblicuo y aporte de arena externo; la 3B sería la construcción de ese mismo dique oblicuo, pero reubicando la arena ya existente, la 4A es la dotación de un dique exento paralelo al paseo y aporte de arena externo; y por último la 4B es igual a la anterior, con la diferencia de que se reubicaría la arena ya existente en la playa.

Tras el análisis de todas las soluciones propuestas los técnicos consideran que “la más adecuada” es la alternativa 3B, con un dique oblicuo y regenerando el arenal con el sedimento ya existente. “Posteriormente, transcurridos unos años, cuando se haya verificado su buen funcionamiento y haya disponibilidad de áridos, se realizaría el aporte de arena planteado en la alternativa 3A”, dice el informe. Pese a ello desde Costas del Estado mantienen algunas reservas y consideran que esta opción no resuelve el problema de fondo. Así, de momento prefiere que el dominio público marítimo terrestre en este ámbito siga siendo titularidad del Estado.