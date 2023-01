La regeneración de Pescadoira, paralizada a la espera de una nueva propuesta de Portos de Galicia

La segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira continúa en stand by. 18 meses después de que la Dirección General de la Costa y el Mar tumbase el proyecto de Portos de Galicia para poner freno al basculamiento de arena hacia la zona oeste, el ente autonómico sigue sin tener alternativa a ese plan. Desde Portos se apunta que se sigue en la búsqueda de fórmulas que permitan avanzar en la deseada regeneración, pero por el momento no se ha dado cuenta de esos avances ni se marcan plazos para poder ponerlos encima de la mesa. El Concello de Bueu, por su parte, asegura no disponer de ninguna información más allá de la obligada renuncia al plan en el mes de abril del pasado año. Y las delicadas relaciones entre ambas instituciones tampoco parece que ayuden a una fluida comunicación.

El proyecto por el que apostó en su momento Portos consistía en la construcción de un dique semisumergido de 60 metros de longitud que iría en oblicuo desde el muelle de Attilio en dirección a la antigua Casa do Mar. En paralelo se procedería a la retirada de más de 4.700 metros cúbicos de arena acumulada en la zona oeste para repartirla por la zona central y este de la playa. La iniciativa contaba con un presupuesto de salida de 95.400 euros y contaba con un plazo estimado de ejecución de tres meses. Cuatro alternativas El plan era una de las cuatro opciones (siete si se cuenta con las variantes dentro de ellas) planteadas por Portos de Galicia después de un detallado estudio de sus técnicos. Esas propuestas iban desde la reubicación de arena en la playa bien con la ya existente, bien con aportes externos, a la construcción de un dique perpendicular o de un dique exento en paralelo al paseo. La alternativa ganadora contó con el respaldo del ejecutivo autonómico, si bien el colectivo ecologista Anduxía mostró sus reservas acerca del posible éxito del plan. La tramitación debía solventar el escollo del informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –del que depende Costas–, que se conoció en junio de 2021. El documento hablaba de una “compatibilidad favorable” pero también advertía de que la solución por la que apostaba Portos no sería definitiva, ya que “no va a corregir el basculamiento actual de la playa en el contradique del puerto de Bueu, ya que reducirá la acumulación en el [lado del] puerto, pero no solucionará el problema”. Asimismo, y aparte de plantear una serie de requisitos más o menos habituales en este tipo de actuaciones (colocación de cortinas antiturbidez durante la obra, una gestión de los trabajos que evite contaminación o acometer una inspección previa en la zona para descartar afectaciones a especies marinas protegidas) se proponía un “mínimo desmantelamiento” de parte del morro del dique de abrigo. Presión desde Concello y ecologistas En la práctica, el informe de Costas supuso que el proyecto quedase en suspenso y que Portos oriente su labor a buscar alternativas más viables. En mayo el ente manifestó que trabajaba en las mismas, pero desde entonces no ha habido más novedades. Mientras, desde el concello se han enviado mensajes para instar al departamento autonómico a acometer una actuación que se considera muy necesaria, especialmente después de situaciones como el socavón en el paseo de Pescadoira detectado en abril del pasado año. Colectivos como Anduxía también se han unido a esa reclamación, como recientemente sucedió con la novena edición de su baño de Reyes por la regeneración del arenal urbano. Las obras de ampliación del puerto de Bueu, acometidas entre 1995 y 1999 tuvieron una incidencia directa en la playa de Pescadoira, provocando un basculamiento de arena que intentó solventarse en los años siguientes de forma infructuosa. La apuesta fuerte llegó en 2009, con un plan que contempló la construcción de un dique semisumergido por debajo del muelle de Attilio. Esta primera fase sirvió para regenerar considerablemente la parte este de la playa, pero queda pendiente actuar en la otra vertiente del arenal.