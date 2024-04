Blindaje alado y armado en el aeropuerto de Vigo: halcones, escopetas, pistolas, jaulas o trampas

El aeropuerto de Vigo se rearma para combatir uno de los mayores temores de los pilotos de aviación. Peligros alados que se combaten con alas, pero también con armas.

Trabajan en la sombra (al menos a ojos de los pasajeros), pero son vitales en el día a día de los aeropuertos. Se trata del servicio de control de fauna: equipos especializados que se ocupan de que el campo de vuelo esté libre de pájaros tanto en el aterrizaje como en el despegue de todos y cada uno de los aviones que operan. Aves que se combaten con aves, pero también con otros medios más sofisticados.

La colisión con aves está entre los riesgos que más preocupan a los pilotos. Uno de los accidentes más llamativos de los últimos años ocurrió en Barajas, cuando un avión de Iberia chocó contra un buitre negro y destrozó el morro de la aeronave. Como en la mayoría de ocasiones, todo quedó en un susto.

Aunque los aviones están diseñados para que un impacto de este tipo no sea grave, una bandada de pájaros puede llegar a destrozar las turbinas y hacer que la nave sea ingobernable. Fue, por ejemplo, lo que le ocurrió en 2009 en Nueva York al avión de US Airways que el comandante Chesley Sullenberger logró amerizar en el río Hudson sin lamentar víctimas. Colisionó con una densa bandada de gansos a los pocos minutos de haber despegado y los motores se quedaron sin propulsión.

El 'rearme' del aeropuerto de Vigo

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) acaba de licitar por casi 160.000 euros el nuevo contrato de control de fauna de Peinador. Un servicio que incluye mucho más que las aves de presa que deben volar antes de cada aterrizaje y despegue para espantar cualquier ave que pueda colisionar con un avión durante las fases de aterrizaje y despegue.

Según el pliego de condiciones técnicas, la adjudicataria deberá también, por ejemplo, tener perros adiestrados en rastreo, detección y ahuyentado de aves y otra fauna terrestre.

Pero tal y como remarca Aena en el citado documento, aves de presa y perros, son solo "una más de las medidas de defensa para la gestión del peligro de fauna del aeropuerto".

Armamento

A mayores, según se especifica en el pliego, cuando el propio adjudicatario o cualquier persona del aeropuerto detecte la presencia de ese tipo de fauna en el recinto aeroportuario, la empresa adjudicataria intervendrá expulsándolos y/o capturándolos según el caso que corresponda con la técnica más adecuada y de acuerdo a las especificaciones recogidas en en el pliego. Para ello, deberá contar también con escopetas de caza con munición real y de fogueo, pistolas de pirotecnia de medio/largo alcance, jaulas trampa, lazos, salabres, redes, linternas láser, etc.

Aena remarca además que el principal objetivo es ahuyentar la fauna que pueda resultar peligrosa, y no darles caza: "Ocasionalmente las aves rapaces podrían dar caza a los ejemplares detectados, sin embargo, el prestador del servicio deberá tener en cuenta que ese no es el objetivo de la actividad y prestando especial atención a que esto no ocurra con especies protegidas", remarca Aena.

¿Cuáles son los peligros alados en el aeropuerto de Vigo?

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el aeropuerto de Vigo hay seis especies relevantes que pueden causar problemas y que cruzan periódicamente el campo de vuelo. Son las que el servicio de control de fauna debe principalmente mantener controladas (ver gráfico):

Ánade azul

Busardo ratonero

Corneja negra

Estornino negro

Gaviota patiamarilla

Paloma torcaz

Además, en el aeropuerto de Vigo hay cinco focos de atracción de aves identificados en las inmediaciones de Peinador. Dos de ellos, dentro del propio aeropuerto, como son los pastos alrededor de la pista o varias zonas húmedas, donde algunos pájaros acuden por alimento. Otros son los árboles y la laguna del campo de golf. De hecho, la dirección del aeropuerto tiene una reunión mensual con los responsables del recinto deportivo para analizar problemas y tomar soluciones. Al otro lado del edificio terminal, en la zona Este, también se considera un foco de atracción un eucaliptal de Vilar de Infesta.

Además de los controles disuasorios con halcones, en Peinador también se han empleado otras medidas para espantar a las aves como pirotecnia, un repelente láser para gaviotas o vigilancia exterior del recinto. En este último caso, y aunque el aeropuerto está vallado, el servicio de control de fauna debe supervisar también que ningún animal puede acceder al recinto aeroportuario.

Jabalíes, zorros, cisnes y hasta un buitre negro, las apariciones más extrañas

Aunque gaviotas, cornejas, busardos, palomas, estorninos y ánades son los animales más frecuentes en las inmediaciones del aeropuerto, Peinador ha tenido que "combatir" especies más extrañas de forma puntual para garantizar la seguridad de los pasajeros en los aterrizajes y despegues. Entre ellas, jabalíes, perros, zorros, cisnes y hasta un buitre negro que llegó perdido a la ciudad en el año 2016. Se trata esta última de la especie que contra la que colisionó ayer un avión de Iberia en Madrid y que es de las más peligrosas debido a su gran envergadura. En algunos aeropuertos, como el de Bilbao, causó problemas incluso con un avión de Air Nostrum que procedía de Vigo. El comandante advirtió tras un aterrizaje que no colisionó con un buitre "de chiripa".

Además, hace varios años AENA tuvo que solicitar a la Xunta el servicio de arqueros profesionales para que abatieran a un jabalí que se había colado en el aeropuerto. Le dieron caza fuera del recinto.

Los fuegos de artificio en fiestas espantan a las gaviotas hacia el aeropuerto

Las gaviotas, por su magnitud y peso -en torno a 1,5 kilogramos-, pero también por su elevada presencia en Vigo, son las aves más peligrosas en la terminal olívica.

Según AESA, Peinador se encuentra de paso entre sus desplazamientos desde las zonas costeras a puntos atractivos del interior, como los vertederos. En ocasiones se observa en la laguna del campo de golf y a veces se interna en el recinto. Como curiosidad, anotan que los días de temporal y en los que hay fiestas en los pueblos costeros que concluyen con pirotecnia, las gaviotas acuden al aeropuerto buscando refugio y ausencia de molestias. Los halcones del servicio de control de fauna permiten que se mantengan alejadas del campo de vuelo.