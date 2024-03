Vigo escala imparable: más de 20 cuestas que ya no cuestan

¿Se acuerda del esfuerzo físico que era necesario realizar para llegar de Porta do Sol al Concello? ¿Y del rodeo empinado para alcanzar Camelias desde Torrecedeira y Pi y Margall? Y ya no hablemos del miedo que daba subir Gran Vía. O del antiguo trayecto 'imposible' desde García Barbón a Vía Norte. Seguro que ahora ya no se lo piensa tanto. La famosa ciudad de las cuestas se aplana de forma imparable gracias al proyecto municipal Vigo Vertical. Ascensores, rampas y escaleras mecánicas están obrando el milagro. Sudar la gota gorda caminando por la ciudad olívica comienza a ser una opción, no una obligación. Y el ritmo no para, esta misma semana el Concello de Vigo ha puesto en marcha la construcción de otro ascensor: el de Romil a Hispanidad.

La orografía de Vigo seguirá siendo siempre un símbolo, pero sus cuestas están dejando de verse como un punto negativo a convertirse en todo un atractivo. Porque más allá de los propios medios mecánicos que están permitiendo salvar los empinados desniveles de la ciudad, el Concello está apostando por proyectos muy llamativos en los que incluso participan arquitectos de gran renombre (véase, por ejemplo, el recién inaugurado HALO. O las rampas de Gran Vía. O el ascensor de Torrecedeira...

Actualmente están ya en funcionamiento 13 medios mecánicos. Pero hay varios a puntos de inaugurarse, otros en obra y varios, en proyecto. En la ciudad de las cuestas hay en torno a 20 desniveles que ya son historia. La mayoría se integran dentro del proyecto Edusi (Desarrollo Urbano Sostenible) "Una manera de hacer Europa" que a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) concedió un total de 15 millones para el programa Vigo Vertical. A continuación puedes ver todos los que están en marcha y lo que vienen:

1. Ascensor entre Pi y Margall y Camelias

EL ASCENSOR URBANO DE VIGO QUE UNE LAS CALLES AVENIDA DE CAMELIAS Y MENENDEZ PELAYO . / VIGO VERTICAL. / JOSE LORES / VIGO

El ascensor que conecta Pi y Margall con Camelias inauguró el Vigo Vertical en octubre de 2015. El rodeo de varios minutos en cuesta que era preciso dar para llegar de una calle a otra se transformó en 45 segundos sin necesidad de mover más músculos que los de la mano para llamar al ascensor. ¿Su capacidad? 25 personas. Salva un desnivel de unos 20 metros y en él se invirtió casi medio millón de euros.

2. Escaleras mecánicas de Porta do Sol

INAUGURACION DEL SEGUNDO TRAMO DE LAS ESCALERAS DE LA CALLE SEGUNDA REPUBLICA DE VIGO QUE SALVARAN EL DESNIVEL DESDE LA ALTURA DE LA CALLE CRUZ VERDE HASTA ABELEIRA MENENDEZ. / RICARDO GROBAS / VIGO

Desde marzo de 2018, cuando se inauguró la segunda fase de este proyecto, los vigueses pueden afrontar sin temor a quedarse sin oxígeno el enorme desnivel que hay desde Porta do Sol hasta Abeleira Menéndez, a los pies del Concello. Fueron 1,8 millones de inversión.

3. Ascensor del parque Camilo José Cela

PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR QUE COMUNICA LAS CALLES TORRECEDEIRA Y PI Y MARGALL A TRAVES DEL PARQUE CAMILO JOSE CELA. / VIGO VERTICAL. ELEVADOR. / JOSE LORES

Este ascensor que permite llegar de Torrecedeira a Pi y Margall en apenas unos segundos a través del renovado parque de Camilo José Cela forma parte de un proyecto mucho más amplio: conectar Beiramar con O Castro. Y ya hay tres tramos en funcionamiento. A este hay que sumar el ascensor que permite llegar desde Marqués de Valterra a Torrecedeira y el que luego permite alcanzar Camelias desde Pi y Margall.

4. Ascensor de Marqués de Valterra

ASCENSOR QUE UNE LAS CALLES MARQUES DE VALTERRA Y TORRECEDEIRA, POCOS DIAS ANTES DE SU INAUGURACION. / RICARDO GROBAS / VIGO

Movilidad y arte. Son dos de las principales características del ascensor que permite llega desde Marqués de Valterra hasta Torrecedeira. Se inauguró en diciembre de 2018 y una de sus principales características (y más llamativas) es el enorme mural de unos 200 metros cuadrados en el que se incluyen también tres esculturas.

5. Rampas de Gran Vía

VISTA AEREA DE LAS RAMPAS MECANICAS O ELECTRICAS. / MARTA G. BREA / FDV

Las rampas de Gran Vía son probablemente uno de los proyectos más ambiciosos del Vigo Vertical. El nuevo sistema de desplazamiento de los peatones por Gran Vía, las rampas mecánicas cubiertas por una colorida marquesina, están ya en servicio desde María Berdiales hasta el túnel de Plaza de España.

6. Escaleras mecánicas de la Plaza de Portugal

Son una de las más castigadas por los vándalos, al igual que todo el entorno de Churruca en el que se encuentran. Las escaleras mecánicas de la Plaza de Portugal permiten subir a la zona ajardinada desde la calle Uruguay.

7. Ascensor de San Salvador

Conecta el entorno de Urzáiz, en las inmediaciones de la plaza de Isabel la Católica, con Pizarro desde la primavera de 2019. Tuvo una inversión de más de 600.000 euros y contribuyó a salvar un desnivel de unos 5 metros.

9. Acensor de la plaza de la Estación

Ascensor de la plaza de la Estación. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

Ubicado en la plaza de la Estación, pegado al Centro Comercial Vialia, permite llegar sin esfuerzo hasta Vía Norte y Urzáiz. Con un coste de más de 380.000 euros, salva un desnivel de 12 metros y tienes capacidad para 13 personas.

10. Escaleras calle Talud

Aspecto de las escaleras mecánicas iluminadas por la noche / M. R.

Las escaleras de la calle Talud supusieron una inversión de más de 856.000 euros –283.000 fueron destinados a reconstruir el muro del colegio–, permiten salvar 8 metros de desnivel y una pendiente del 30%. Conecta la calle Urzáiz en la zona de O Calvario con el barrio de San Roque.

11. Rampas mecánicas de Carral

Rampas mecánicas que conectan Carra con Porta do Sol. / FDV

Operativas desde 2023, la rampa mecánica de Carral tiene una longitud de 27 metros y salva una altura de 5 metros. Siguiendo el aspecto de las escaleras de II República, a pocos pasos, la rampa, ya en marcha está cubierta por un pórtico metálico y de vidrio y presume de una zona ajardinada con árboles en la parte alta y uno de los laterales.

12. HALO

¡Todos a bordo! Vigo inaugura el HALO, nuevo icono de la ciudad / Ricardo Grobas

Es, junto con las rampas de Gran Vía, el proyecto más ambicioso que se ha puesto en marcha dentro del Vigo Vertical. Se trata del ascensor panorámico "HALO" que permite ya conectar la zona de García Barbón con el Centro Vialia y Vía Norte.

La estructura cuenta con dos cabinas de 2,73 metros cuadrados cada una y una capacidad para 17 personas. Después de 16 meses de obra, 15,8 millones de euros de inversión y varios cambios en los plazos, el ascensor panorámico salva en menos de 30 segundos un desnivel de unos 50 metros entre Serafín Avendaño y Vialia, conectando la parte baja de la urbe –García Barbón, Rosalía de Castro, Areal– con la parte alta –Vía Norte y Casablanca– evitando un rodeo de unos dos kilómetros.

13. Rampas centro de salud de Teis

Rampas mecánicas de acceso al centro de salud de Teis y la humanización de la calle Ángela Iglesias Rebollar, en los que se invirtieron más de 1,3 millones de euros. Acompañado por los tenientes de alcalde Carmela Silva y Javier Pardo. / CIUDAD. ACTUACIONES. MOVILIDAD. PROGRAMA "VIGO VERTICAL". / Alba Villar

Inauguradas en diciembre de 2023, estas rampas, de 50 metros de largo, salvan el desnivel que hay en el entorno del centro de salud de Teis y la avenida de Galicia. Puede transportar 6.000 personascada hora.

14. Rampa y ascensor Travesía-Aragón (previsto en 2024)

Las rampas ya instaladasen la calle. / Marta G. Brea

El proyecto del Vigo Vertical para conectar la calle Aragón y la Travesía de Vigo a la altura de la iglesia de Santo Cura do Ars mediante una combinación de ascensor y rampa mecánica abrirá de forma inminiente. La rampa instalada entre los números 209 y 178 y tiene un coste de 870.588 euros que, sumado a la inversión en el elevador, asciende a casi 1,6 millones. La cinta transportadora mantiene la colorida estética de otros elementos ya en funcionamiento y permitirá salvar un desnivel de 17 metros.

15. Rampas de Escultor Gregorio Fernández (previsto en 2024)

rampas escultor W / Hugo Barreiro

La construcción de las rampas mecánicas de la calle Escultor Gregorio Fernández arrancaron en 2023. Serán cinco cintas mecánicas entre Vía Norte y Urzáiz que permitirán salvar un desnivel de 15 metros en una distancia de 200.

16. Ascensor de Romil a Hispanidad (previsto para 2024)

Hoy arrancan las obras de construcción del ascensor entre Romil e Hispanidad. / Concello de Vigo

Las obras del ascensor que conectará Romil con Hispanidad arrancaron en marzo de 2024. Está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2024.

Este nuevo ascensor del proyecto Vigo Vertical fue adjudicado por el Concello por un importe de casi 1,2 millones de euros a la empresa Prace, Servicios y Obras. La obra cuenta con financiación europea y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Será "panorámico" y tendrá capacidad para 13 personas permitiendo llegar sin esfuerzo de Romil a Hispanidad (también se construirán unas escaleras tradicionales pegadas).

17. Rampas centro de salud Lavadores (previstas en 2024)

Recreación de las rampas del centro de salud de Lavadores. / Concello de Vigo

En Lavadores se están instalando ya tres rampas que sumarán 123 metros de longitud que salvan un desnivel de 11 metros y una pendiente del 9% con tramos del 12%. Conectarán Ramón Nieto con en el entorno del centro de salud de Lavadores y el colegio Fonte Escura.

18. Segundas rampas de Lavadores (prevista en 2024)

Recreación de las rampas mecánicas entre Ramón Nieto y Gandarón. / Concello de Vigo

Esta misma semana se realizó la colocación de la “primera piedra” simbólica de las obras de instalación de la segunda rampa mecánica de Lavadores, que conectará la zona de Ramón Nieto con Gandarón y Severino Cobas a través del Colexio Losada, así como de humanización de toda la zona, con desniveles que rondan el 20%.

La inversión para hacer realidad esta actuación supera los 2,3 millones, de los cuales el 70% –más de 1,6 millones– proceden de fondos europeos. El regidor avanzó que estará operativa en noviembre. Con una longitud de unos 100 metros, salvará un desnivel de 18 metros. Esta segunda rampa se cubrirá con pórticos similares a los de Gran Vía.

Proyectos en cartera

19. Isaac Peral

Isaac Peral-Travesía de Vigo. Este trayecto puede que esté entre los de mayor desnivel del casco urbano. Subir caminando desde García Barbón no está al alcance de todos. O al menos sin dejarse los pulmones y las piernas en el intento. Pero en cuestión de meses esta empinada subida podría pasar a ser apta para cualquiera. Según anunció el alcalde, Abel Caballero, el Concello tiene ya en cartera un proyecto para conectar Isaac Peral con Travesía de Vigo a través de rampas mecánicas.

20. Joaquín Loriga

En los últimos años el Concello puso también sobre la mesa otro tramo de escaleras mecánicas en la humanización de Joaquín Loriga. Con un presupuesto de 600.000 euros, la reforma de una de las calles con mayor pendiente de Vigo está previsto que incorpore un mecanismo con estética idéntica al de la II República para unir Ecuador y Venezuela.

21. Rampas de Gran Vía, de Plaza de América a Plaza de España

El Concello tiene también sobre la mesa el proyecto de conectar con medios mecánicos el tramo de Gran Vía entre Plaza de América y Plaza de España. Por el momento todavía no se ha desvelado cómo se ejecutaría, aunque todo apunta a que, de ponerse en marcha, sería en el presente mandato de Abel Caballero.

22. Ascensor en el parque Marías (Travesía de Vigo)

Sobre la mesa del Concello estaría otro ascensor que anunció hace varios años en paralelo al proyecto de mejora integral mejora integral de Finca Matías, un amplia área situada en el entorno del barrio de O Toxal, cerca del colegio San Fermín. El proyecto se fija como objetivo mejorar la comunicación y la accesibilidad entre Travesía de Vigo, de Travesía de Extremadura y la calle Aragón.