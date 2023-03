“Cada vez que unha dificultade golpeou Vigo, esta cidade foi capaz de resolvela e saír fortalecida. Temos ambición, valentía e ánimo”. Fue uno de los mensajes que pregonó el alcalde, Abel Caballero, en la gala de Vigueses Distinguidos y entrega de las Medallas de Oro de la ciudad, celebrada en el Teatro Afundación –García Barbón–. Como es habitual, se respiró un ambiente repleto de sentimiento, ilusión y resiliencia, necesaria en un momento lleno de preguntas sin respuesta desazonado por la invasión de Ucrania y la crisis bancaria, que abren heridas y empeoran otras ya abiertas por la pandemia del COVID-19. “É certo que esta é, seguramente, a máis profunda crise en rupturas de normalidade que sufriu Vigo nos últimos 40 anos, pero algo novo está a suceder. Mentres que, tradicionalmente, a forma de afrontar as crises, xa desde os anos 30 do século pasado, era a contracción da economía e os recortes, agora o modelo é outro. Aquel causaba dano, o actual mitígao desde a atención ás persoas, á sociedade e á economía”, destacó el regidor, que ensalzó las políticas solidarias de España y Europa con los ERTE, los Pertes, los fondos Next Generation EU, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del salario mínimo.