“Mis recuerdos de infancia están en Vigo, solo espero que mis hijas amen a esta ciudad tanto como yo”

Se despide de sus compañeros de rodaje antes de dar comienzo la entrevista en medio de una apretada agenda que le impedirá acudir hoy a la gala Vigueses Distinguidos 2023. Sin embargo, María Castro no quiere dejar pasar la ocasión sin agradecer este reconocimiento que “significa mucho” a nivel personal.

–Natural de Vigo y, este año, Viguesa Distinguida, ¿qué supone este galardón?

–Para mí es todo un orgullo recibir este reconocimiento, como gallega y como viguesa, porque soy una persona que siempre llevo por bandera mi origen, un origen al que siempre estoy pensando en volver. Es un sueño porque es una denominación de origen que me hace mucha ilusión, espero estar a la altura y dejar el listón bien alto.

–Pese a que gran parte de su carrera la ha desarrollado fuera, siempre ha guardado especial cariño a la ciudad, ¿de qué forma continúa manteniendo el vínculo?

–Vigo es mi infancia, concretamente el barrio de As Travesas, allí me crie, fui al CEIP Pintor Laxeiro, estudié en el Santa Irene, por lo que cuando hablo de la ciudad, Praza de América para mí sigue siendo mi zona. Y no solo guardo vínculo con Vigo, sino con sus alrededores, que me encantan, como Baiona, por ejemplo, en donde paso todos mis veranos. Mis recuerdos de infancia están en Vigo, y es algo que me gustaría que mantuvieran mis hijas, solo espero que ellas amen a esta ciudad tanto como yo. De hecho, el nombre de nuestra hija pequeña, Olivia, en parte lo elegimos porque guardaba relación con el olivo de mi ciudad, con mis raíces, y siempre que puedo venimos para que ellas también puedan generar aquí sus recuerdos, disfrutar de la zona de Coia, Samil y de la ciudad en sí misma, porque nos encanta.

–Para muchas mujeres la maternidad continúa siendo una barrera a la hora de desarrollarse profesionalmente, ¿cómo influye en un sector como el audiovisual?

–En mi caso, no he dejado de lado mi vida laboral por la maternidad, porque ha sido mi elección, pero sí que es cierto que he tenido que elegir los proyectos más cómodos para cada momento. A mí no me gustaría que mis hijas tuvieran que renunciar a la maternidad para conseguir algo por lo que han peleado toda su vida, ni viceversa. Somos dos en casa y hemos ido elaborando una ruta laboral acorde a la realidad de tener dos niñas muy pequeñas, también contando con la ayuda de mis padres. Yo intento compaginar mi carrera con la maternidad, durmiendo poco, claro, y es cierto que a algunos proyectos, dentro de todo lo que se puede elegir en esta profesión, he dicho que no, por ejemplo, cuando estaba recién parida, porque yo sentía que no era el momento de reincorporarme. De los eventos nocturnos también he desaparecido prácticamente por completo, porque a esas horas toca el baño, la lactancia, irse a cama... A esas horas hay otro trabajo en casa.

–Hace referencia a que no siempre se puede elegir. Es un mundo muy competitivo, ¿de qué forma condiciona ser mujer? ¿Las oportunidades siguen reduciéndose a medida que se cumplen años o esto está cambiando?

–Realmente es difícil para todos. Hay mucha gente que son excelentes actores y actrices y nunca llegan a tener su oportunidad y es cierto que en el momento en el que se abre una puerta, mantenerla, es más fácil. En teatro pienso muchas veces en cuanta gente no ha llegado a tener esa oportunidad y han trabajado tanto para ello. Por otra parte, es cierto que ser mujer y envejecer continúa siendo un rasero importante. A medida que cumples años se crea un gran embudo que cuando eres joven no existe. Las caras y los cuerpos van cambiando y las oportunidades van mermando. El físico a veces te abre puertas, pero también te condiciona, pero ser menos agraciado no es sinónimo de que no vayas a tener oportunidades, porque los criterios son muy subjetivos. En mi caso, ser pelirroja me ha abierto puertas, pero también me las ha cerrado. Recuerdo que una vez todo había ido genial, estaban encantados conmigo, pero finalmente me descartaron porque querían a una chica más corriente y, precisamente, corriente yo no soy. Pero ese mismo motivo me ha valido que me hubieran seleccionado en otras ocasiones.

–El sector ha evolucionado mucho en los últimos años.

–Poco a poco se va reponiendo y esto se debe en gran medida a las nuevas plataformas. Antes en televisión solo existían aquellas cadenas, pero ahora hay más posibilidades de tener proyección y más difusión gracias a las nuevas plataformas. En la actualidad se está apostando mucho por la serie, pero el cine y el teatro siguen ahí, y la tele sí que se está recuperando tras la pandemia.

–¿Cuál diría que es la clave para hacerse un hueco en la escena?

–Influyen muchos factores, pero en gran parte hay que tener suerte. El trabajo es importante, hay que tener talante, carácter y ser capaz de mantenerte ahí, el éxito hay que currárselo, pero también hace falta un factor de suerte inmenso. En mi caso, intento ir al plató con la misma ilusión del primer día y el respeto a mis compañeros es fundamental.