“Que este premio sirva para visibilizar el valor de la ciencia”

Catedrática de “primer nivel mundial”. Así definió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la figura de África González, quien ha sido galardonada con uno de los premios Viguesa Distinguida de este año, el primero sin restricciones por el COVID. Dedicada en cuerpo y alma a la investigación durante los casi 30 años que lleva trabajando en la UVigo, intensificó sus labores durante la pandemia con un trabajo de divulgación de los efectos de la pandemia. Reconoce que Vigo “me ha dado todo” aunque reitera la necesidad de contar con una facultad de Medicina.

–Lo primero, qué supone para usted este reconocimiento a nivel tanto personal como profesional.

–Emoción, alegría, sorpresa... No es algo con lo que contase, que me esperase, pero sí es un gran orgullo y también responsabilidad. Yo llevo 27 años en la Universidad de Vigo trabajando y dando difusión al campo de la Biomedicina y con este tipo de galardones podemos conseguir da visibilidad a nuestro trabajo, al trabajo grupal que se realiza en los laboratorios. Se trabaja siempre de una forma muy callada pero estamos inmersos en investigaciones muy importantes y darlas a conocer a través de estos premios pueden suponer un ejemplo y referente para la juventud.

–Además de usted, otros dos investigadores vinculados a la UVigo también han sido galardonados este año, la científica Ana Ulloa y el miembro del equipo fundador de la Universidad, Antón Vidal. Es una clara apuesta por su trabajo.

–Exacto, supone un plus para todos los trabajadores e investigadores de la Universidad de Vigo. Visibilizar nuestra labor, que se conozcan nuestros centros de investigación, el CIMBIO... En Vigo hay grandes profesionales de la medicina y la investigación buenísimos al que solo le falta una facultad de Medicina. Porque se ha demostrado, a raíz de la pandemia, de la necesidad de potenciar el ámbito biomédico. Se van a necesitar más profesionales de la rama sanitaria, cuando los actuales se jubilen no solo se necesitará nuevos profesionales para cubrir esos puestos sino también para las necesidades de asistencia de estos profesionales.

–De ahí la importancia de reforzar las vocaciones científicas entre la juventud.

–Hace falta gente que sienta la necesidad de cambiar el mundo. Y para eso impulsar las vocaciones científicas es fundamental, sobre todo en la población femenina, faltan grandes referentes femeninas en los libros de texto. Muchas veces en los colegios le pregunto a los niños que me digan genios y nombran a Einstein y otros más; cuando les preguntas por genias no saben, y al buscar por Internet, les sale una muñeca. Hay que trabajar para quitar este sesgo. Los jóvenes deben buscar y escoger su camino, desde la independencia mental y el apoyo de la persona que tengamos al lado. Y la ciencia te permite echar a volar tu imaginación. Es un camino largo, de fondo, y que, por supuesto necesita de dinero para una continuidad.

–Reforzar la inversión en ciencia también sería un plus para este impulso vocacional.

–Nunca se vio una inversión tan fuerte como la del COVID y los resultados fueron buenos y rápidos.

–Hablaba usted de escoger un camino... El suyo le llevó a Vigo. ¿Está satisfecha con lo logrado? ¿Se arrepiente de algo?

–Soy de las que piensa que hay que ser ambiciosa y apostar por ir a más, tener ilusión por conseguir más cosas. Yo decidí venir a Vigo después de impartir docencia en el Hospital Puerta del Hierro y estar cuatro años colaborando en Cambridge. Pero salió una plaza en Vigo en la que podría dedicarme a esta vocación dual: la investigación y la docencia. Me uní a la UVigo en 1996, pocos años antes de su creación. Era un proyecto casi nuevo con todo por construir. Incluso se había hablado de contar con esta ansiada facultad de Medicina y fue esto lo que me animó definitivamente a venir. No me arrepiento de estar aquí, he creado una familia, tengo aquí a mi marido, a mis hijos... Vigo me lo ha dado todo, me ha permitido desarrollar una carrera científica, docente e investigadora, también fundar una empresa, escribir varios libros, etc. Siempre me he sentido muy acogida aquí y para mí este reconocimiento esta la guinda. Con el Vigués Distinguido ya me considero como una viguesa completa.