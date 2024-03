Veinte años de "Rata de dos patas"

Considerada una de las canciones más contundentes y representativas de manifestación pública del despecho amoroso, “Rata de dos patas”, interpretada por la inefable Paquita La del Barrio, acoge una curiosa historia que conviene conocer, y que para algunos resultará insospechada (a otros, simplemente les sorprenderá). Resucitada y puesta al día hace poco más de un año con motivo de la furibunda pieza que Shakira “dedicó” a su ex, Gerard Piqué, “Rata de dos patas” fue incluida en el álbum “Taco placero” publicado en 2004. Habrá que empezar por desvelar que su letra no fue escrita por Paquita, ni por ninguna otra mujer, sino por un hombre, Eduardo Toscano. La artista mexicana le hizo el encargo de componer una verseada que expresase sus sentimientos tras su separación de Alfonso Martínez, uno de sus ex esposos, con quien había mantenido un matrimonio de 30 años del que ella salió muy mal parada, como patentemente se refleja en la canción.

Toscano -egregio autor también de textos de canciones de algunos intérpretes tan prestigiosos de México como Vicente y Alejandro Fernández, padre e hijo, o el popular grupo los Tigres del Norte- se puso manos a la obra, pero para tratar de reflejar el despecho de Paquita no se le ocurrió otra cosa que pensar en una de las personas que peor le caían en gracia, que no vino a ser otro que un ex presidente mexicano de la década de los noventa (se trataba de Carlos Salinas de Gortari, que ejerció como mandatario desde 1988 hasta 1994) quien, según él, era merecedor de cada insulto que sale en el tema, si bien por respeto y algo de miedo a dicha figura política, tomó la decisión de no mencionar su nombre en los tres minutos y cuarenta y cuatro segundos que dura la canción.

Cuando Toscano le enseñó la letra a Paquita, a esta le pareció al principio “un poco fuerte para cantar”, pero al cabo el texto acabó cautivándola e inspirándola, a la par que juzgándolo muy adecuado para soltar todo el daño que le había causado el tal Alfonso Martínez. Así, tomó la decisión de grabarla y, por supuesto, “enseñarla” en todos sus conciertos hasta convertirla prácticamente en un himno feminista, junto a otros que ella también ha hecho rodar por los escenarios del mundo tal que “Las mujeres mandan”, “Hombres malvados” o “Tres veces te engañé”.

Sobre Eduardo Toscano, rematemos la presente refiriendo que en 2010 emigró a Estados Unidos, país en el que actualmente reside, y que es padre de ocho hijos de los que, cada vez que se le pregunta, manifiesta sentirse muy orgulloso de haber contribuido a su manutención con lo que cobró de sus canciones. En 2016 le puso la letra al “Corrido a Hillary Clinton”, interpretado por Vicente Fernández en apoyo a la campaña de la candidata a la presidencia estadounidense, con el que en menos de una semana rebasó los cuarenta millones de likes.