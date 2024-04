A preocupante falta de vivenda en España

O Banco de España publicou un informe con tinguiduras dramáticas sobre a escaseza de vivenda en España. Asegura que se necesitan 600.000 novas vivendas de aquí a 2025. O BE cualifica o problema da vivenda como estrutural e que pode obstaculizar o crecemento da economía.

O organismo regulador calcula que en 2023 o parque de vivendas roldará os 27 millóns de unidades, das cales 19 millóns serían vivendas principais. Uns 4 millóns serían vivendas desocupadas, cuxos propietarios non as ofrecen nin no mercado de compravenda nin no de aluguer. O resto das dispoñibles, uns 8 millóns, son segundas residencias, alugueres turísticos e desocupados.

Así, a escaseza de vivenda en España é un problema vital, sobre todo para os mozos que buscan independizarse ou formar unha familia. A demanda de vivenda supera a oferta na maioría das cidades, especialmente nas grandes cidades e zonas turísticas, o que provocou un aumento dos prezos de compra de vivendas. Este aumento débese a varios factores, como a crecente demanda, a escaseza de oferta e o investimento estranxeiro no mercado inmobiliario. Como resultado, moitas persoas, especialmente os mozos, teñen cada vez máis dificultades para acceder a unha vivenda alcanzable.

E se iso ocorre no mercado de compravenda, pasa igual ou máis aínda no mercado de aluguer. Os prezos do aluguer en España tamén experimentaron un forte aumento, especialmente nas principais cidades e zonas turísticas. Este aumento débese á crecente demanda de aluguer, á escaseza de vivenda dispoñible e á especulación no mercado inmobiliario. Como resultado, moitas persoas, de novo mozos e familias de clase media, teñen cada vez máis dificultades para atopar un aluguer alcanzable que se adapte ás súas necesidades.

De todas as provincias españolas, a situación é crítica en Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Madrid, Valencia e Bizkaia. En todas elas a presión é “moi grande” segundo a análise, o que significa que por cada inmoble que se anuncia, aparecen máis de 60 solicitantes en aluguer. En Baleares, Barcelona e Valencia hai incluso máis de 100 candidatos por cada inmoble de aluguer, e Baleares, con 142, bate todos os récords e amosa a situación máis desesperada para os que buscan vivenda.

Por iso asegura o BE que a metade dos inquilinos están en risco de pobreza e exclusión debido aos altos alugueiros e aos baixos salarios en España. É precisamente este un dos retos sociais que sinala o Banco de España, a desigualdade interxeracional na acumulación de riqueza. Nas últimas décadas, a acumulación de riqueza neta (financeira e inmobiliaria) por parte dos fogares novos sería menor que a que atesouraron os seus homólogos en anteriores xeracións, segundo o informe.

En Europa, España, vai a cabeza en porcentaxe de poboación que vive en alugueiro e en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é, a porcentaxe de fogares en alugueiro que sofre unha situación de sobreesforzo como consecuencia do gasto en vivenda é moi elevado, e está por encima das medias europeas: o 40% dos fogares en alugueiro, que son un 6% do total, dedica máis dun 40% dos seus ingresos a gastos de vivenda, incluíndo subministracións de luz e auga. Ademais, tamén catro de cada 10 está en risco de pobreza, a maior porcentaxe da UE. En definitiva, as tensións do mercado inmobiliario están a xerar uns custos do alugueiro moi altos para as rendas baixas. Outro dato relevante neste sentido é que só o 2,7% das familias novas dispón dun alugueiro a prezo reducido.

A institución avisa de que o mercado da vivenda é un dos grandes problemas estruturais do noso país, e sinala que 4 de cada 10 fogares en alugueiro dedican máis dun 40% dos seus ingresos dispoñibles a pagar aos seus caseiros, segundo datos de Eurostat de 2021, que recolle no seu Informe Anual de 2022.

No seu informe anual, o organismo apóiase na experiencia noutros países, coa que advirte de que os límites ás rendas poderían ocasionar unha contracción da oferta de vivenda do alugueiro nas áreas reguladas, o desprazamento do uso das vivendas a outros mercados alternativos como o alugueiro de tempada ou o turístico e un descenso da calidade da vivenda por un menor mantemento.

Certamente os economistas sospeitamos das boas intencións da recente Lei da Vivenda: impedir por lei a suba dos alugueiros pode redundar na diminución da oferta e producir un círculo vicioso con efectos contrarios aos lexislados.

O BE cita a Enquisa de Condicións de Vida elaborado polo Instituto Nacional de Estatística, segundo a cal un 61% das familias que viven en alugueiro non dispoñen do aforro necesario para adquirir unha vivenda no municipio no que residen. Do resto, case a metade terían que facer fronte a unha cota hipotecaria que superaría o limiar recomendado do 35% da renda neta do fogar.

Por outra banda, a taxa de propiedade dos fogares novos españois ata 34 anos caeu en máis de 25 puntos desde 2011 ata o 17%, e sitúase en liña con Alemaña, Francia ou Italia. Representa un aumento da desigualdade interxeracional. Pero tamén dentro da mesma xeración, entre os que compran e os que non. As vivendas cedidas son unha 10% fronte ao 6% en Europa e apuntan a importancia do apoio familiar en España. A pesar da desigualdade en renda, a economía española exhibe unha menor desigualdade en patrimonio que en Europa porque abunda a vivenda en propiedade. Esta situación pode desfacerse conforme pasen os anos ante a persistencia destas dinámicas: a evidencia do banco indica que os fogares novos xa están a atesourar menos riqueza que xeracións anteriores.

A construción de vivendas novas é de 90.000 ao ano. Con todo, a creación de novos fogares ascende a 275.000 ao ano. Os non residentes demandan outras 60.000 vivendas. O desfasamento é máximo en Cataluña, Andalucía, Madrid e Comunidade Valenciana. Só entre 2022 e 2023 o diferencial neto acumulado entre creación de novos fogares e construción de vivenda nova ascendeu a 365.000 vivendas. O Banco pon así de manifesto o tremendo desequilibrio entre a oferta e a demanda no mercado inmobiliario. Se se engade o período 2024 e 2025, o déficit de vivenda increméntase noutras 225.000 vivendas, totalizando entón a referida cantidade de 600.000 vivendas.

Para levantar un parque público de alugueiro suficiente para facer fronte á demanda, faría falta incorporar 1,5 millóns de vivendas. E isto só poderíase conseguir edificando un 150% máis de todo o construído ao ano en España durante unha década.

Enfrontámonos a un esforzo colosal, onde os concellos teñan que proporcionar chan edificable, o estado ten que establecer incentivos fiscais ás empresas inmobiliarias de renda bonificada e a banca ten que recibir estímulos para achegar financiamento a longo prazo.

