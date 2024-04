Un lugar en el mundo

Todos somos emigrantes o sus hijos. Si retrocedemos lo suficiente en nuestra genealogía, encontraremos a un invasor o a un refugiado. El viaje nos define como especie; antaño hacia el horizonte y ahora hacia el cielo, siempre infinitos. No existen las naciones inmanentes ni los pueblos elegidos. Ningún dios se ha espejado en ninguna raza. Ningún orgullo ha sobrevivido a su colapso. De nada nos instituimos propietarios. Habitamos de alquiler esta tierra igual que esta vida.

Yo también estuve de mudanza desde antes de mi parto. Mis padres se conocieron en Ourense. Mi padre emigró a Francia. Mi madre, a Suiza. A mi hermano y a mí nos concibieron en Zaragoza. De niño, de hecho, en el afán de distinguirme, fingía acento maño. En realidad, mi familia se instaló en Vigo cuando yo apenas había cumplido un año. Mi biografía habría cambiado con cualquier otro tren que mis padres hubiesen tomado. O con cualquier otro de los que yo he perdido.

Ninguna hipoteca debiera atarnos y ninguna geografía nos define. Admiro a los cosmopolitas que se sienten ciudadanos ubicuos y a los que se han reinventado en sus antípodas. Todo esto lo entiendo y lo razono. Y sin embargo, jamás he considerado seriamente mi propio traslado. Fantaseo con otras peripecias y otros oficios, pero siempre sobre el mismo escenario. De las vacaciones, si es que me voy, me atrae la vuelta. Cuando acompañaba al Celta, incluso a lugares exóticos, la visión que más deseaba desde la ventanilla del avión era la de la ría. Ni un solo fin de semana dejé de regresar a casa mientras estudiaba en Santiago, cuyo bello empedrado taconeaba añorando el mar. Aún hoy, cada vez que Rande surge tras una curva de la autopista, me conmueve ese desparrame caótico sobre las colinas.

Amo Vigo. No desde una ceguera adolescente, que lo idealice, sino desde una pasión madura y cansada que lo desentraña. Lo amo en sus virtudes y sus defectos. En sus victorias escasas y en sus muchas derrotas. En los agravios que sufre y en los cainismos que lo lastran. Amo el Vigo que es, aunque llore también el Vigo que hubiera podido ser. Me ilusiona tanto como temo el que será.

Sé que amo Vigo porque lo disfruto, pero sobre todo porque me sangra. Vigo lastima como un hijo rebelde y problemático, a quien la fortuna nunca sonríe. Siempre supimos que no habría variante por Cerdedo. Añoramos lo que la fusión de las cajas nos ha arrebatado. Ya intuimos que no nos seleccionarán para el Mundial. Nos sobran malquerencias ajenas. También somos, en tantas ocasiones, nuestros peores enemigos. Nos obstaculizan las querellas y los desacuerdos. Desarraigamos árboles y hemos demolido edificios en el vértigo de nuestro galope. Padecemos desmemoria.

Pero de Vigo, a la vez, me entusiasma su vibración de claxons, el ímpetu de sus voluntades, su mestizaje y aluvión. Todo lo debatimos porque todo nos importa. Me enorgullecen las manos callosas y grasientas que han levantado esta ciudad. Hemos heredado su lucha contra viento y marea. Legamos este afán de libertad. Tal vez nunca nos redimamos. Tampoco nos rendiremos.

Esto que me sucede con mi ciudad le sucede a muchos otros con la suya. Nadie es más especial que otro. Todos somos emigrantes o sus hijos, ya está dicho, temporalmente varados. Vigo es simplemente un lugar en el mundo. Pero es el mío. Y cualquiera que sienta así un hogar, sus calles, sus historias y sus gentes, conoce este dolor y esta belleza.

