“Reivindico el fracaso porque es el derecho a equivocarse”

Colombo (Javier Gutiérrez) trabaja en un garaje y complementa su mísero sueldo trapicheando con marihuana. Mario (Luis Zahera) es un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje, y lo contrata de chófer para ir a la Costa Brava a ver grullas… Y hasta aquí podemos leer, porque este es el arranque de “Pájaros”, película dirigida por Pau Durá, estrenada este fin de semana, cuyo reparto está encabezado por este, hasta ahora, inédito dúo gallego de protagonistas. Hoy toca hablar con Javier.

– ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para aceptar el papel que interpreta en “Pájaros”?

–Yo siempre digo, sobre todo en los últimos tiempos, que en lo que a mí respecta hay una motivación muy importante, que son los compañeros de viaje. Y aquí había un director que, además de ser actor, es un hombre que lleva ya dos películas muy interesantes. Y, luego, claro, está la historia, porque “Pájaros” cuenta las peripecias de dos tipos de mediana edad que están varados en la vida y no saben muy bien para donde tirar, con los que en algún aspecto yo me reconozco e identifico.

–No me dirá que está usted varado…

–No (ríe). Yo no estoy tan perdido en la vida como estos dos personajes, pero sí que comparto con ellos el tener la impresión de que a veces a uno le pasa la vida por encima. Por eso me apetecía meterme en la piel y defender este personaje.

–¿Más motivaciones?

–La de trabajar con Luis Zahera, que parece que es un actor que hemos descubierto hace dos días, pero que lleva ya una carrera larga y muy rica de personajes, tanto en el cine como en el teatro y la televisión, y es un profesional como la copa de un pino del que siempre se puede aprender.

–Viendo la película, de primeras la impresión que recibe el espectador es que su personaje, Colombo, es el listo (o listillo) y el de Luis Zahera, el “idealista”, el “apasionado”, pero a medida que avanza la trama esta primera impresión va mudando. A la hora de componer el personaje ¿quién quiso que fuera, por dentro, su Colombo?

– Esa impresión que tú has visto es precisamente la que la historia ha querido dar. Mi Colombo es ese personaje que en principio lleva la voz cantante, que es, como apuntas, más que listo, listillo, pero resulta que efectivamente va mudando de piel y, poco a poco, vas descubriendo las verdaderas razones que le mueven a hacer ese viaje y por qué actúa así, mas allá del dinero que le ofrece Mario (Zahera) por recorrer Europa. En realidad, ambos son dos pícaros, dos mentirosos que no paran de intentar engañarse desde el primer momento en que se conocen pero que, pasito a pasito, se van abriendo, se van rompiendo. Y yo creo que ese retrato de dos hombres frágiles y vulnerables que necesitan abrazarse, y llorar, y expiar sus culpas, siempre es muy apetecible para un actor. Y en el caso de mi personaje, este Colombo, me vino muy bien en el sentido de que había pasado bastante tiempo sin hacer comedia en el cine y esta historia me ha permitido volver a hacerlo y, además, dotando al personaje de diferentes matices y colores.

–Si “Pájaros” fuese una producción norteamericana, seguro que en Estados Unidos la definirían como una “historia de perdedores”, pero aquí, en España, eso no ocurre. ¡Cómo cambia la mirada sobre una misma historia según el bagaje sociocultural de cada espectador!

–Sí, claro, por supuesto. Quizás sea porque, en España, estamos más acostumbrados a fracasar, en cambio en Estados Unidos aún continúan con aquello del “sueño americano” que tanto persiguen y que les “obliga” a buscar ser unos triunfadores en la vida. Yo, en cambio, reivindico el fracaso; no pasa nada por equivocarse, por fracasar, porque luego, como en el caso de estos dos personajes, siempre queda una nueva oportunidad para enmendar fallos, o para seguir intentándolo. A mí, por ejemplo, no sé si me seduce mucho la idea de ser un joven en estos tiempos que corren; porque los jóvenes de hoy en día lo tienen realmente difícil en una sociedad que cada vez se parece más a la norteamericana, esa que, como dije, te obliga a triunfar, y con eso me parece que te están haciendo una auténtica putada en la vida. Por el contrario, los personajes de “Pájaros”, Colombo y Mario, te dan otra visión no solo de la masculinidad, sino del ser humano, porque son dos tipos que han fracasado en la vida, que se han equivocado, pero que en la medida de sus posibilidades intentan reconocer primero que se han equivocado y luego que están dispuestos a enmedar sus errores.

–Estar dirigido por un actor, y además un actor en activo, como es el caso de Pau Durá, ¿qué ventajas ofrece a quienes forman parte del reparto?

–Quien ha sido actor siempre guarda la mirada, y el bagaje, del actor. Pau Durá, aunque asuma el rol de director, nunca ha dejado de ser actor, y gracias a eso hemos dialogado, discutido y puesto de acuerdo en nuestras diferencias para retratar a estos dos personajes. Pau nos ha dado muchísima libertad creativa, lo cual se agradece mucho, y además nos ayudado a nosotros como actores. Y no solamente eso: él tenía a los personajes en cabeza, ambos están escritos por él, creados a su manera, y en ese sentido a veces no te permite cambiar ni una sola coma, pero en esta película lo que ha hecho es permitirnos que los hiciésemos nuestros, y de verdad que es de agradecer la libertad y la confianza que ha depositado en nosotros, porque evidentemente él sabe mejor que nadie las necesidades que tenemos los actores para construir los personajes.

–¿Y algún inconveniente?

–Pues, sinceramente, no se lo he visto. En ese aspecto ha sido un viaje muy placentero, muy enriquecedor, en el que nos hemos sentido muy libres a la hora de proponer y de apostar por una manera de hacer las cosas, aunque evidentemente Pau ha tenido que acotar su territorio porque es quien mejor sabe cómo contar su propio cuento.

–Se lo preguntaba porque, claro, el director que es actor, conoce muy bien los “truquillos” de los actores, y sabe muy bien de qué pie cojea cada cual.

–¡Hombre, uno siempre intenta arrimar el ascua a su sardina! Yo ya no te digo “engañar” al director, pero es que yo estoy siempre a favor del actor creativo, porque cada quien tiene su propia visión del personaje, de cada secuencia, de la película entera….y a veces no sientes lo mismo que el director. En ese juego cada cual juega su papel, y nosotros en ocasiones intentamos hacer lo que el director parece que quiere (ríe). Y unas veces te pillan, y otras te sales con la tuya. Sin embargo, reconozco que este Colombo y este Mario que hemos construido tanto Luis como yo, son muy, muy parecidos a los que creó Pau Durá.

–Luis Zahera llevaba mucho tiempo reivindicando que le diesen “de una puñetera vez” un papel en el que no interpretase a un malvado. En esta película lo ha conseguido. ¿Lo ha notado usted especialmente satisfecho y motivado?

–A Luis le ha ocurrido lo que a otros muchos actores, incluido yo mismo: que como con determinados perfiles funcionan bien, pues los directores son reticentes a cambiar algo que está funcionado, y suelen ser muy conservadores en este aspecto. A él, seguramente bastante condicionado por su físico, le iba ese rol de tipo chulo, violento…Pero en este trabajo, en el que se le ha dado confianza y se le ve con una mirada diferente, él demuestra que es capaz de hacer cosas diferentes. Los actores mutamos en la piel de los personajes que encarnamos una vez que cambiamos de traje, y yo reivindico que haya una mayor apertura en quienes se ocupan de darnos los personajes. Yo es que valoro muchísimo el riesgo, porque cuando alguien se arriesga y, de repente, te ve de otra manera y acierta con la tecla adecuada, el resultado es maravilloso. Yo mismo era un actor emparedado con la comedia hasta que Alberto Rodríguez me llamó para rodar “La isla mínima”, y eso dio un vuelco a mi carrera. Yo espero que a Luis se le abran a partir de ahora nuevas puertas para enfrentarse a personajes desconocidos para él y para el público.

–Como en toda road movie, y como en todos los buenos viajes, lo importante no es el destino, sino el propio viaje, el camino. ¿En verdad que no se llega a conocer bien a alguien hasta que se comparte un viaje?

–Pues no lo sé. Estamos hechos de tantas fachadas, y a la vez tan ensimismados en nosotros mismos, que a lo mejor hace falta un viaje, pero sobre todo, lo que hace falta es más honestidad, más sinceridad…Yo creo que, después de la pandemia, hemos descubierto que aquello que nos contaban del “de ésta saldremos mejores” es falso. No, no hemos salido mejores, todo lo contrario: a mí me da la impresión de que hemos salido más egoístas, menos empáticos, y que nos queda la asignatura pendiente de ponernos en los zapatos del otro. Y, bueno, a lo mejor hay que hacer un viaje no sé si de este tipo o de otro para conocernos de verdad y abrirnos en canal, que es lo que les acaba ocurriendo a Mario y Colombo cuando se quitan sus caretas y se sinceran el uno con el otro, porque ese viaje les ha servido, como decía antes, para reconocer sus propios fallos e intentar enmendarlos.

–Su personaje se llama Colombo, como el célebre teniente, y como he visto por ahí que, de niño, una de las cosas que a usted le gustaría ser de mayor, además de futbolista, era detective, pues le pregunto de dónde viene su “frustrada” vocación detectivesca.

–Bueno, curiosamente, y a pesar de mi baja estatura, he interpretado a muchos detectives y polícías, con lo cual parte de ese sueño lo he cumplido. Pero fíjate que una de las cosas que me llamó la atención de mi personaje Colombo, fue todo que el mundo lo llamase así, Colombo, en vez de por su nombre de pila. Y llega a tal punto la cosa que le han apodado Colombo por su presunta capacidad para interpretar al teniente de la serie cuando, en realidad, lo interpreta muy mal, cosa que hace una sola vez en esta película. Me parece tristísimo por un lado, claro, porque la gente no acaba tratándole con la seriedad que él cree merecer.

–Usted empezó a hacerse verdaderamente famoso con “La isla mínima” pero suele decir que su papel más querido es el de “Campeones”…por razones familiares. Visto con la distancia y procurando ser objetivo: ¿En cuál de estos dos papeles cree que lo ha hecho mejor?

–¡Uf! Prefiero que eso lo valore el público, que es para quien trabajamos. Y además yo no soy de los que se quedan con un determinado papel, sino con momento puntuales, con una secuencia de una película, con un momento sobre las tablas del escenario, con instantes también de la televisión, que para mí es un medio fantástico y que siempre he reivindicado…Uno está hecho de retazos, yo soy el actor que soy por muchísimas cosas, por papeles que he hecho y que no he hecho…Así que me cuesta mucho decantarme por alguno porque, aunque sí he sido consciente de que con “La isla mínima” se produjo un salto cualitativo en mi trayectoria, te reitero que estoy hecho a base de retales.

"Es una pena que la TVG haya dejado de producir ficción de calidad, pero estoy seguro de que esta generación de oro del audiovisual gallego va a tener continuidad”

–Asturias es su cuna, pero se crió e Galicia. Usted se considera gallego y los gallegos lo consideramos a usted “dos nosos” . Dicho esto: ¿Estamos viviendo una generacion de oro de actores y actrices gallegos que puede que tarde muchos años en repetirse?

–He vivido casi toda mi vida en Galicia, pero la mayor parte de mi familia es asturiana, y tengo una conexión muy especial con Asturias. Sin embargo, es cierto que me siento gallego. Y respecto a lo que preguntas, yo siempre he reinvindicado el producto gallego; a mí me da pena que ahora mismo no haya una buena ficción en la Televisión de Galicia, porque la televisión gallega ha sido una buena cantera de la que han salido los Luis Tosar, Morris, Zahera… y tanta y tanta gente que ha demostrado su talento y su valía, que ha conseguido traspasar la frontera, y ha llegado a triunfar por todo lo alto. Pero no creo que solo sea una generación, yo pienso que siempre ha estado muy presente, y que continúa: ahí tenemos el trabajo de María Vázquez en “Matria”… Y no únicamente de actores y actrices, sino también de directores, guionistas, técnicos… Y encima es que da gusto rodar en Galicia; yo acabo de rodar “El caso Asumpta”, que en breve se estrenará en Netflix, y el nivel que hay aquí, tanto técnico como artístico, es enorme, y cada vez va a ir a más, con lo cual tenemos que sacar pecho y sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido y de lo que vamos a conseguir, que será mucho.

–¿Qué significa el teatro para usted? O, precisando: ¿Necesita de vez en cuando hacer teatro para poder hacer cine y televisión, o al revés?

–Para mí el teatro es gasolina; es ese contacto con el público que me da anclaje, que me mantiene los pies en el suelo. Me encanta hacer cine y televisión; colocarse delante de una cámara parece lo mismo, pero no es igual que estar en el escenario y sentir la energía y el contacto. Y además te coloca en otro lugar, porque en el teatro no hay tonterías, no hay alfombras rojas, y uno sí está pendiente del número de personas que han acudido a ver tu trabajo: no te da igual ver la sala llena que semivacía, y eso te conduce a hacer un ejercicio de humildad que yo creo que es necesario en estos tiempos en que semeja que todo es oropel. A mí me gusta sentirme parte de esa generación de troupe, de nómadas, como los de “Viaje a ninguna parte” de Fernando Fernán Gómez, porque yo me hice actor por eso, porque nunca soñé con ver mi nombre en letras grandes ni mi careto en la Gran Vía anunciando una película; eso no formaba parte de mi hoja de ruta, en cambio lo otro, lo de vivir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, lo de viajar en furgoneta o en un tren, que lo sigo haciendo, eso sí que estaba en mi ruta. Por eso para mí es muy importante el teatro, y antes que actor de cine y de televisión, me considero actor de teatro.

–¿Ha sentido ya la tentación de dirigir, fuere teatro, cine o televisión?

–¡No, no no! Zapatero a tus zapatos. Sí me gustaría mucho y siento a veces la necesidad de dirigir actores, pero dirigir una película….esa es una batalla para la que aún no estoy llamado. En cambio, sería muy probable que un día hiciese de director de escena.

