¿Quién es el jugador del Celta que está con Gerardo?

Cuando le preguntan por los orígenes de su celtismo, Gerardo Roa Cívicos (Redondela, 1983), de profesión auxiliar sanitario, responde que “desde la cuna” y, a continuación, suele añadir: “Me han contado que las primeras palabras que pronuncié, en vez de papá y mamá, fueron cel-ta”. Esto último es una leyenda urbana que me temo que se ha inventado pero, en lo primero, dice toda la verdad. Gerardo ha recibido toda su vida la pregunta “Y además del Celta, ¿de qué otro equipo eres?”, y mientras el que le inquiere aguarda una respuesta tipo “Barcelona, Madrid, Atlético…” este redondelano ya tiene por costumbre resolver las dudas de su interlocutor con un contundente: “Sí, después del Celta, soy del Celta B (actual Celta Fortuna)”.

Recuerda Gerardo que la primera vez que acudió al estadio de Balaídos a presenciar un partido de su equipo del alma fue en 1994, con once años de edad: “No me acuerdo contra qué equipo jugábamos -reconoce-, pero debió ser un partido de la Copa del Rey, en la temporada en la que llegamos a la final (que se perdió contra el Zaragoza) por segunda vez en la historia, y sé que por aquel entonces había un ambiente excepcional; se decía que era algo único que no iba a repetirse en muchos años, pero en 2001, siete años después, ya estábamos ahí otra vez, lo malo es que volvimos a perder, pero bueno…” Roa Cívicos, por supuesto, no se perdió ninguna de las finales: acudió a la del Vicente Calderón de Madrid y a la de la Cartuja en Sevilla, los dos escenarios, respectivamente, de ambas. Esa es una de las razones por la que puede presumir de saber a ciencia cierta que “el último partido de Guardiola en el Barcelona fue contra el Celta en la semifinal Copa del Rey 2001”.

Gerardo con Mostovoi (S.F.) / Cedida

Es precisamente de aquel año 2001, concretamente de la pretemporada 2001/02, de cuando datan las primeras fotos de Gerardo con jugadores (y entrenadores) del Celta; el club vigués disfrutaba de su época gloriosa en Europa con un elenco encabezado por el ruso Mostovoi, que fue su primer objetivo: “Llevaba una cámara conmigo y mi idea inicial era hacérmela sólo con siete u ocho jugadores, pero al final terminé haciéndomelas con todos”. En esa época, Gerardo ya estaba inmerso en la composición de su álbum de jugadores del club vigués, así que cuando la ocasión le resultaba propicia portaba el álbum y pedía los autógrafos que cada cual de ellos signaba sobre su foto correspondiente. “Aún sigo con ese álbum -dice- que está constituido sobre todo a base de cromos, aunque también fotografías, con firmas de jugadores de la plantilla celeste desde los años 80”, aunque desde 2010 puede decirse que dio continuidad a su otro álbum, el más original, en el que, junto al futbolista de turno, aparece él.

"En A Madroa era más fácil; ahora, en Afouteza son reticentes a bajarse de los coches"

En la temporada 2010/11 el equipo estaba en Segunda División. Gerardo allá se fue con su flamante teléfono móvil a uno de los entrenamientos de preparación y, dando un vistazo a éste su segundo álbum, se percata de que el primer jugador de su particular colección contínua fue Roberto Trashorras, hoy entrenador del Lugo, con el que años después, cuando el centrocampista lucense fue fichado por el Rayo Vallecano, “ocurrió que, de visita en Madrid, un día me dio por ir al estadio de Vallecas y me encontré con él”. Al verlo, Trashorras, que lo conocía de sobra y sabía lo de las fotos, le espetó: “¡¡¡¡¡¿Pero tú que haces aquí?!!!!”. “Pues, ya ves: vine a hacerte una foto”, se justificó Gerardo. A esas alturas Gerardo ya se había convertido en un rostro familiar entre los jugadores, técnicos y empleados del club: “Todo era más fácil en A Madroa; allí, cuando acababan de entrenar, como tenían los coches un poco lejos, podía acercarme a ellos y hacerme la foto. Eso es más difícil ahora en la Ciudad Deportiva Afouteza, porque tienen los coches a mano y, bueno, se detienen cuando salen, pero a la mayoría de gente que quiere hacerles fotos solo se lo permiten sin salir del vehículo. Aunque a mí, los que me conocen, si no tienen mucha prisa, sí que salen e incluso charlan conmigo”.

Gerardo Roa con Trashorras / Cedida

–¿Y siempre son selfies?

–¡No, no! Hice algunos, claro, pero yo prefiero que saque la foto otra persona que ande por allí. Le dejo mi móvil y ¡click! Objetivo cumplido.

“Aunque a veces actualizo hace años que selecciono y solo fotografío a los nuevos fichajes y a los chavales que suben de la cantera"

Que Gerardo Roa tenga fotos con todos los futbolistas y entrenadores de las plantillas del Real Club Celta desde 2010 no quiere decir que, cada temporada, fotografíe a todos: “Aunque a veces actualizo -explica- hace años que, normalmente, selecciono y solo fotografío a los nuevos fichajes y a los chavales que suben de la cantera al primer equipo (que, en general, suelen ser muy majos), así que tengo que estar muy atento en la pretemporada del verano y cuando se vuelve a abrir el mercado de fichajes en diciembre/enero”.

A todo esto, también hay que aclarar que los campos de entrenamiento y el propio Balaídos no son sus únicos “territorios de caza” y que su colección no solo consta de jugadores y entrenadores del Celta, sino también de equipos que se enfrentan a los olívicos: “A veces, procuro enterarme de a qué hora llegan al aeropuerto, y me voy a Peinador. O incluso los espero a las puertas del hotel donde se van a hospedar; también en los desplazamientos fuera de casa aprovecho para conseguir fotos de los contrarios”.

Al respecto de los hoteles, cuando el Celta juega fuera de Vigo, Roa es de los que espera cerca del establecimiento hostelero la salida de los jugadores en el autobús, usualmente dos horas antes de disputarse el encuentro. De cómo se las arregla para poder llegar él a tiempo para presenciar el partido entero pues… de las más ingeniosas maneras”.

Con Iago Aspas (2010). / Cedida

Como es de suponer, Gerardo no habla mal de ninguno de los integrantes de las sucesivas plantillas deportivas del Celta. “No, no he tenido ningún mal rollo con ninguno. Unos me han costado más y otros menos pero…”. Eso sí, tiene sus preferidos: “Iván Villar es un gran chaval, se porta muy bien conmigo; a veces me ve y se acerca a mí para charlar sobre cómo me va la vida. También Kevin. Y Hugo Mallo, cuando estaba, igual:

–¿Y Iago Aspas?

–Sin problema, siempre muy amable y atento, aunque creo que, cuando volvió, después de pasar por el Liverpool y el Sevilla, a mí me pareció que había madurado muchísimo como persona.

–¿Y quienes le han costado más?

–De la plantilla actual, Tapias. No es que sea un mal tipo, pero es muy seco. Igual que me ocurrió con otros de plantillas anteriores como el ruso Smolov, el colombiano Murillo…eran gente que iban muy a lo suyo ¿sabes?

Con Luis Enrique en Melgaço (2013) / Cedida

–Y con Luis Enrique ¿qué tal?

– Pues conmigo bien. Esa foto la hice en Melgaço (Portugal) cuando se realizó allí la concentración de pretemporada. Estuvo simpático, quizás un poco chuletilla y tal… no se quiso bajar de la bicicleta.

También conserva Gerardo fotos con Raúl (delantero del Real Madrid), Julio Baptista, De Rossi, Karembeau, Roberto Carlos, así como con Casillas y algunos de los integrantes de la selección española que fue campeona de Europa y del mundo. De todas ellas, una de sus preferidas es la de Capdevila: “Es que de aquella él jugaba en el Deportivo, y la foto se la hice con la camiseta del Celta. ¡Menuda cara puso! Pero al final se lo tomó a cachondeo… Como me vean esta foto en A Coruña…”

Gerardo Roa, con el delantero noruego Larsen (2022). / Cedida

–Gerardo: ¿Nos vamos a salvar de bajar a Segunda División?

– Si los árbitros nos dejan, sí. Pero yo soy optimista, no tenemos por delante un mal calendario. ¡Y con Giráldez, a tope! Ahora ya sí, pero antes no tenía foto suya; es muy majo, muy cercano; yo creo que va a ser el entrenador que nos mantenga en la categoría y espero que nos siga entrenando durante muchos años. Estoy seguro de que si seguimos en Primera lo va a hacer muy bien.

–Por cierto: ¿Ya tiene foto con la nueva presidenta?

–No, con ella aún no, pero con su padre sí.

Pues todo se andará…

