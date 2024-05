De puente hacia Compostela

Para muchos, sobre todo los madrileños, ayer era el inicio de un puente festivo que continuará hoy, 2 de mayo, jornada en la que se conmemora el levantamiento de 1808. Así que no es de extrañar que estos primeros días de mayo se conviertan en sinónimo de una escapada a la playa, a la montaña o, por qué no, a Santiago de Compostela.

Es lo que planeó un grupo de seis amigos y compañeros de trabajo de Albacete y Valencia, que el sábado pasado comenzaron la ruta jacobea del Camino de Invierno y que ayer a mediodía se disponían a salir de Silleda rumbo a la capital gallega, con la intención de pisar la Praza do Obradoiro mañana viernes. Juan ejerce de portavoz del grupo y explica que él, Mamen, Noemí y las dos Ana y otras tantas Arantxa que conforman el grupo residen o bien en Sieteaguas (Valencia) o bien en Villamalea (Albacete). El pasado fin de semana tomaron un avión en Valencia rumbo a Galicia, y comenzaron el Camino de Invierno en la localidad lucense de Pobra do Brollón, para llegar ayer en Silleda tras haber cubierto siete etapas: Pobra do Brollón-Monforte; Monforte de Lemos-Chantada; Chantada-Rodeiro; Rodeiro-Lalín y Lalín-Silleda.

Una ruta dura

Del Camino de Invierno les ha sorprendido el tremendo paisaje de la Ribeira Sacra, y también su dureza, en comparación con otras rutas jacobeas que ya han cubierto en ocasiones anteriores. Este camino fue reconocido como Ruta Oficial de Peregrinación a Compostela en 2016 y se une a la Vía de la Plata en la localidad de A Laxe, ya en Lalín. Y si este grupo de peregrinos incidía en el paisaje de la Ribeira Sacra, ayer recordaba en Silleda la exquisita gastronomía de Lalín, en forma de cocido servido por Casa Currás, en el casco urbano, y del pulpo que pudieron degustar en el Alto da Pena. Estos seis amigos son, sin duda, uno de los numerosos ejemplos de personas que, sea por motivos religiosos, culturales o por la simple necesidad de reconectar con la naturaleza y con uno mismo, deciden aprovechar sus días de vacaciones y puentes festivos para echarse la mochila a la espalda y emprender camino a Compostela. No los han parado ni unas temperaturas más propias de febrero ni los sucesivos aguaceros que invitaban a no hacer otra cosa que quedarse a cubierto.

El Camino de Santiago fue declarado Patrimonio Mundial en 1993, hace más de 30 años, y precisamente todas las rutas que lo componen serán el tema de una ponencia que impartirá el médico y escritor Juan Ramón Corpas Mauleón el próximo 25 de mayo en el marco del 43 Foro de Asociaciones y Gestores Culturales en León: las rutas del patrimonio, que organiza Hispania Nostra en León del 23 al 26 de mayo. Otras ponencias versarán sobre el patrimonio urbano de León o las posibilidades de sus enclaves naturales.

Abril remata con 1.339 peregrinos en las comarcas

La Oficina do Peregrino difundió ayer los datos de los romeros que emplearon las distintas rutas jacobeas (oficiales o en vías de serlo) para llegar a Compostela. En total, fueron 42.410 personas, con un claro predominio del Camino Francés, por el que pasaron 10.512 personas. Por las comarcas, según los datos de esta entidad, pasaron 1.339 romeros, repartidos entre los 1.023 que pasaron por la Vía de la Plata, los 253 del Camino de Invierno y los 53 del Camiño da Geira e Arrieiros. Predominan los peregrinos extranjeros en los dos primeros, pues por la Vía de la Plata, conocida también como Camino del Sudeste, de los 1.023 mencionados, 642 eran caminantes extranjeros, frente a 369 oriundos de distintos puntos de España. Ocurre lo mismo con el Camiño da Geira e Arrieros: de sus 53 totales, 52 son extranjeros y solo uno es español. Por lo que se refiere al Camino de Invierno, los 253 totales se reparten entre 143 caminantes españoles y 10 foráneos.

El martes 30, último día del mes, llegaron a Compostela 42 caminantes que habían cubierto la Vía de la Plata, 7 del Camino de Invierno y 10 de la Geira e Arrieros. En conjunto, durante la última jornada de abril Compostela recibió a 1.858 caminantes llegados de las distintas rutas de peregrinación. La Oficina do Peregrino permite consultar cuáles son las procedencias más comunes de los peregrinos españoles: predominan los de Valencia, Andalucía y Madrid. En cuanto al motivo, la religión es la causa del peregrinaje de 18.349 personas, seguida de religión y otras, para 13.531.

