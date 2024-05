“La luz al final del túnel” en Barcelos

La renovación del perímetro de la plaza de Barcelos, un proyecto que ha costado al Concello unos dos millones de euros, y que han supuesto la eliminación del adoquín que pavimentó esas calles durante décadas, empezaron en enero del 2023, constituyendo una de las obras de mayor presupuesto de este mandato. Año y medio después, con los trabajos en su última fase, los negocios de la zona se sienten esperanzados al ver “la luz” al final de este largo túnel.

Atasco en el cruce de Perfecto Feijoo para entrar en la calle de San Antoniño. / R.V.

El verano está ya a la vuelta de la esquina y las previsiones (especialmente por parte de la hostelería de la zona) son más que favorables. La reforma empieza a tomar forma y en un mes como mucho habrá finalizado el largo recorrido de los trabajos en la céntrica plaza, según las estimaciones municipales.

José Ambrosio, dueño de Agrícola Roberto / R. Vázquez

“Sé que a medio plazo me va a compensar”, asegura Pepe Carrillo, de la cafetería Hipopotamus. Ayer era posible ver a los clientes de su terraza tomarse el café a escasos metros de los trabajos de alquitranado. “Se alargaron medio año más de lo previsto y aún encima no acabaron”, indica este hostelero.

Como él, no solo alrededor de la plaza, sino también más abajo, hasta la entrada de la calle San Antoniño y toda la bajada de Perfecto Feijoo, vecinos y locales se han visto afectados por unas obras que se prolongaron más de la cuenta.

Rubén Vázquez, propietario de Percalandia / Gala Dacosta

“Nuestra principal preocupación es el tema de las terrazas. En la primera reunión que tuvimos con el concejal Demetrio Gómez me pareció que iba a ser una cosa distinta”, explica Carrillo. “A nosotros nos favorece porque va a haber más acera, pero no veo yo que vaya a cambiar mucho la plaza porque lo que comentamos en la reunión era un diseño para potenciar más los comercios, para que la gente rodeara en vez de atravesar”. José Ambrosio, de la tienda Agrícola Roberto, también ha notado los efectos, si bien de otro tenor, de estos trabajos que “son necesarios”, pero creen que se han prolongado demasiado.

Pepe Carrillo, del Hipopotamus / R.V.

El dinero que perdí este año no me lo va a devolver nadie”, reclama este comerciante. “Estaba trabajando muy bien y esta semana no trabajé nada. Me preguntaban los del reparto cómo hacían con el coche y yo creo que deberían dejar pasar para estos casos”.

Manu Rodríguez es el encargado del Donegal's / R.V.

El centro de la plaza, pendiente de Santa Clara

La fase final de la remodelación de Barcelos está marcada por la instalación estratégica de mobiliario urbano, como bancos y papeleras, además del asfaltado del perímetro, siendo estos los últimos pasos de un proyecto integral de rehabilitación de la plaza. Estos trabajos, que se estima concluirán en tres o cuatro semanas, se encuentran actualmente en espera debido a una serie de “incidencias” pendientes de resolver. El concejal de Obras, César Mosquera, anunció estos detalles el pasado martes, destacando que la reforma de la parte central de la plaza está condicionada a la apertura de la entrada al convento de Santa Clara, tarea que corresponde al ente provincial y que limita con Barcelos.

Una vez se lleve a cabo la rehabilitación del convento, este contará con un acceso directo desde la plaza, para lo cual se están evaluando diversas opciones, como una entrada subterránea bajo la muralla, una rampa o incluso un ascensor, todo ello con el objetivo principal de mejorar la accesibilidad. El concejal hizo hincapié en la importancia de garantizar una “entrada digna” al convento de Santa Clara, cuya apertura definitiva está sujeta a la presentación del proyecto por parte de la Diputación, el cual aún no ha sido presentado. En este sentido, Mosquera afirmó la disposición del Concello para colaborar plenamente y sugirió que la intervención se lleve a cabo “en paralelo” a la segunda fase de la reforma de la plaza, lo que podría implicar la reducción de su altura para facilitar el acceso futuro.

