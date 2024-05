El Frigoríficos se queda con la miel en los labios

No hay victorias amargas, pero la de ayer del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro tampoco fue precisamente dulce. De hecho se quedó con la miel en los labios. Los cangueses hicieron sus deberes en el último partido de la Liga Plenitude Asobal y ganaron al Recoletas Valladolid (30-29), pero sus rivales directos tampoco fallaron y por tanto tendrá que jugar por segunda temporada consecutiva la fase de promoción para mantener la categoría. El Puente Genil no tuvo problemas para ganar en Santander a un Sinfín descendido desde hace semanas (27-35), mientras que el Rebi Cuenca remontó ante el Bidasoa. Los irundarras, que ya tenían amarrado el subcampeonato de liga, fueron por delante durante 40 minutos, pero en el último cuarto el Cuenca fue capaz de dar la vuelta al electrónico y su victoria (29-26) dejó sin premio al Cangas.

La afición de O Gatañal respondió a la llamada del club y acudió para impulsar a sus jugadores en busca del milagro. No era un solo partido ya que todo el mundo veía de reojo lo que ocurría en Santander y Cuenca. Por momentos parecía que el único que no comparecía en esta jornada final era el Frigoríficos, que comenzó muy frío y casi semejaba que el que se jugaba la vida era el Valladolid. Los pucelanos arrancaron con un parcial de 3-7 que obligó al entrenador local, Nacho Moyano, a solicitar un tiempo muerto en el minuto diez. La diferencia aún se estiró hasta una máxima de 3-8. El Cangas no conseguía darle continuidad a su juego y se estrellaba constantemente ante el portero húngaro Nagy, que frustró una y otra vez a los locales con paradas en situaciones de clara ventaja para los atacantes. Y en la otra portería el pivote Álvaro Martínez era poco menos que imparable.

Santi López en una acción del encuentro de ayer ante el Recoletas Valladolid en O Gatañal. / Gonzalo Núñez

El Frigoríficos consiguió reengancharse gracias a la defensa y a su férrea voluntad. Del 3-8 del minuto 10 se pasó a 9-9 en el minuto 20 después de que Azurmendi batiese a Nagy desde el extremo.

Comenzaba un partido nuevo y en esos últimos diez minutos antes del descanso el encuentro fue un intercambio de goles. En el lado cangués apareció su recién renovado vikingo, el danés Mads Thymann, que con tres goles consecutivos –el último sobre la bocina– consiguió que el electrónico marcase tablas al intermedio (13-13). En el descanso en Santander el Puente Genil ganaba 13-18 y en Cuenca el Bidasoa aún iba por delante (14-15).

La afición de O Gatañal no cesó de animar al Frigoríficos del Morrazo en ningún momento. / Gonzalo Núñez

El segundo tiempo en O Gatañal comenzó como acabó el primero. con Thymann perforando la portería del Valladolid y permitía la primera ventaja canguesa en todo el partido (14-13). No duró mucho esa situación. Los errores de lanzamiento y las pérdidas de balón impulsaron de nuevo al Valladolid, que con un parcial de 1-4 llevó el marcador a un 14-17 en el minuto 36 que forzaba a Moyano a pedir otro tiempo muerto.

Fueron unos minutos frustrantes y hasta peligrosos. Todo parecía sonreír al Valladolid mientras que al Cangas todo le salía torcido. Incluso estuvo muy cerca de perder a Dorado, que al intentar finalizar un contragolpe estuvo muy cerca de ver la tarjeta roja porque su lanzamiento casi impactó en el rostro de Nagy, que tuvo que retirarse momentáneamente. Los jugadores de Nacho Moyano consiguieron sobrevivir, agarrarse a la pista y con el apoyo de O Gatañal, que no paraba de gritar “¡Sí se puede!”, remontaron. El marcador reflejaba un 18-21 en el minuto 43 tras dos goles seguidos de Freitas. Pero en un visto y no visto con dos acciones de Toth y Santi, una parada de Jorge y un gol de Fodorean el Frigoríficos lograba empatar (21-21, min.45).

Moisés Simes, ayer en O Gatañal, estuvo perfecto desde el punto de siete metros y anotó los siete lanzamientos de los que dispuso. / Gonzalo Núñez

El partido empezaba por tercera vez. El Valladolid aún retuvo unos instantes el dominio, pero cuando Moisés Simes puso el 23-23 desde los siete metros –ayer fue infalible, con un 7/7 desde el punto de penalti– y justo a continuación Fodorean marcó el 24-23 el Cangas ya no soltó a su presa.

O Gatañal era un volcán. La ventaja local llegó a los dos goles (27-25, 28-26). Aunque el Valladolid consiguió empatar (28-28), el Frigoríficos consiguió subirse a la ola buena de la Marea Azul y volvió a estirarse (30-28). No importaba que ya se supiese que Puente Genil y Cuenca no iban a fallar. Había que ganar y ni cangueses ni pucelanos ahorraron un gramo de esfuerzo. El Valladolid se puso a un gol (30-29) y tuvo incluso la última posesión, pero la victoria ya tenía dueño.

El de ayer no fue aún el último baile de la temporada. Queda la Copa del Rey y, por segundo año consecutivo, la promoción. El partido de ida se jugará el miércoles 5 de junio en la pista del equipo de División de Honor Plata y la vuelta será en O Gatañal, el sábado 8 o el domingo 9 de junio. Aún habrá que remar un poco más.

Mads Thymann, recién renovado, fue uno de los puntales ofensivos del Cangas ayer ante Valladolid y anotó siete goles. / Gonzalo Núñez

El rival en la promoción: UBU San Pablo Burgos o Tubos Aranda-Villa de Aranda

El rival del Frigoríficos del Morrazo en la promoción se conocerá hoy y saldrá del partido entre el UBU San Pablo Burgos y el Tubos Aranda Villa de Aranda. Los burgaleses derrotaron 32-20 al Cisne de Pontevedra y los arandinos ganaron por la mínima al Energy Caserío de Ciudad Real en la fase que se disputa este fin de semana en Burgos.

El equipo que gane la final de hoy, que se disputa a las 12.00 horas, ascenderá directamente a Asobal y el que pierda se medirá en la promoción al Cangas.

Nacho Moyano: “Acabamos con la cabeza alta, llegamos a la promoción en nuestro mejor momento” El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, aseguraba al final del encuentro que el equipo cierra la liga regular “orgulloso y con la cabeza alta”. “Nosotros lo que teníamos que hacer hoy [por ayer] era esto: ganar, que no se nos quedase cara de tontos por no llegar a los 24 puntos [cuatro más que la temporada pasada] y forzar a los otros dos equipos a que hicieran los deberes, como finalmente pasó”, analizaba. Los últimos meses de competición han sido espectaculares: siete victorias, un empate y dos derrotas. “El nivel ha sido el mismo todo el año. La diferencia es que ahora la moneda nos cae cara cuando en la primera vuelta siempre nos caía cruz. Este mismo partido en la primera vuelta seguro que ese último lanzamiento de Valladolid iba dentro y el encuentro acababa en empate. El trabajo, la responsabilidad y la competitividad del equipo ha sido la misma. Es verdad que fallamos en varios partidos en los que no estuvimos a la altura, que es lo que nos traen hasta esta situación. Pero llegamos en nuestro mejor momento a la promoción”, concluía el técnico.

Ficha Técnica Frigoríficos del Morrazo (30): Jorge Pérez, Andrade (1), Quintas (1), Gayo (2), Fodorean (2), Santi López (3), Jenilson (2) –siete inicial– Moi Simes (7p), Brais, Thymann (7), Toth (3), Essan, Azurmendi (1), Dorado (1), Manu Pérez y Elcio (ps). Recoletas Valladolid (29): Nagy, Lima (3), Álvaro Martínez (11, 1p), Miguel Martínez (1), Calle (2), Manu García (1), Toledo (2)–siete inicial– Freitas (7), Pedro, Dimitrioski (1), Rosell, Camino (1), Dimitrievski y Puentes (ps) Marcador cada 5 min.: 1-4, 3-7, 6-8, 9-9, 10-10, 13-13 (descanso),14-16, 16-19, 21-22, 25-24, 28-28 y 30-29. Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Excluyeron por el Cangas Santi y por el Valladolid a Rosell, Toledo, Freitas y Dimitrioski. Incidencias: Unos 2.000 espectadores en el pabellón de O Gatañal en el último partido de la Liga Asobal.

