El Frigoríficos, contra el ogro

“Es un poco rara esta situación, nadie quiere jugar contra nosotros”. Con esta reflexión, acompañada de una sonrisa, valoraba ayer el ayudante de Antonio Ortega en el F.C.Barcelona, el ruso Konstantin Igropulo, el cruce en la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey. Su resignado rival en esta ocasión será el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro, dos equipos que ya se midieron en las semifinales de la edición de 2022. A los cangueses, tal como decía el presentador del sorteo, les tocará ejercer el ingrato papel de “novillo” del campeón de las últimas diez ediciones de la Copa del Rey y de las últimas catorce de la Liga Asobal. “Vamos a intentar dar la campanada, agarrarnos a ese pequeño margen de posibilidades, que seguro que alguno hay”, afirmaba ayer a su vez el entrenador del Cangas, Nacho Moyano, que fue el representante del club junto al recién renovado Santi López.

La fase final de la XLIX Copa del Rey de balonmano se desarrollará en Jaén del 31 de mayo al 2 de junio y ayer se celebró el sorteo en el Centro Cultural Baños Árabes, dentro del Palacio de Villardompardo. Las primeras bolas que se introdujeron en el bombo fueron las del F.C.Barcelona y Logroño, como cabezas de serie por su condición de campeón y subcampeón del torneo. A los riojanos les tocó la parte izquierda del cuadro y a los barcelonistas la derecha, con lo que se sabía que el equipo que saliese en la última bola le iba a tocar en suerte medirse al Barcelona. Así, fueron saliendo Granollers, Cuenca, Torrelavega, Bidasoa, Caserío Ciudad Real y por último, ya por descarte, la del Cangas, que asumía que le tocaba en suerte medirse al todopoderoso Barça. “Es un partido difícil, pero no tenemos nada que perder. Aquí es todo a ganar”, valoraba Nacho Moyano.

Frigoríficos y Barcelona se enfrentaron hace apenas una semana en O Gatañal, en la jornada 27 de la Liga Plenitude Asobal, y los catalanes no dejaron ni la más mínima opción a la sorpresa (24-45). “Es el rival que nadie quiere. No vamos a tener que preparar mucho scouting porque nuestro último partido fue contra ellos y esperemos que nos vaya un poquito mejor porque no tuvimos absolutamente ninguna opción de competir. Seguramente lo que tengamos que hacer es absolutamente todo lo contrario a lo que hicimos en el último encuentro y nos irá mucho mejor”, reflexionaba ayer con un punto de humor Nacho Moyano.

A su lado estaba Santi López, que también reconocía la dificultad de la empresa. “La Copa del Rey es el torneo de la ilusión por competir y ahora para nosotros será el de la ilusión por participar”, valoraba sin perder la sonrisa. Aún así hacía especial hincapié precisamente en el carácter ilusionante de esta cita. “La Copa sigue siendo un oasis dentro de la tensión de la temporada y no vamos a perder la ilusión”, afirma el central.

Desde el Barcelona, más allá de tomarse con humor el hecho de que son el equipo al que nadie quiere medirse por su potencial, insisten en que “tenemos el máximo respeto a cualquier rival”. Para ellos la Copa del Rey es una buena preparación para intentar asaltar la Final Four de la Liga de Campeones, que se disputa el fin de semana siguiente.

El resto los emparejamientos de la XLIX Copa del Rey serán los siguientes: Logroño-Granollers, Cuenca-Torrelavega y el Bidasoa Irún se medirá al Caserío Ciudad Real, el único equipo que llega a la fase final desde la División de Honor Plata y tras eliminar a tres conjuntos de Asobal.

Posibles repercusiones en las fechas del “play down”

La Liga Plenitude Asobal se retoma este fin de semana después del parón de la eliminatoria la selección española contra Serbia dentro de la clasificación para el próximo mundial. Quedan dos jornadas, en las que el Frigoríficos debe visitar al Torrelavega y recibir al Valladolid.

Con cuatro puntos por disputarse y a tres de distancia de Cuenca y Puente Genil, con los que tiene el gol average perdido, los cangueses tienen muchas papeletas para jugar por segunda temporada consecutiva la promoción o “play down” contra un equipo de la División de Honor Plata.

Si finalmente es así tendrá que haber cambios en las fechas. El sorteo del calendario de Asobal preveía que esta eliminatoria se disputase el partido de ida el miércoles 29 de mayo y el de vuelta el sábado 1 de junio. Unas fechas que coinciden precisamente con la fase final de la Copa del Rey, en la que el Frigoríficos se ha ganado el derecho a participar por tercera temporada consecutiva.

Contra Barça, Cuenca y Torrelavega en la Mini Copa La Copa del Rey se jugará en el Olivo Arena de Jaén y al mismo tiempo de disputará la Mini Copa, en la que estarán los equipos cadetes de los ocho conjuntos de la categoría absoluta. Ayer se aprovechó para celebrar el sorteo de esta competición, que en este caso se dividirá en dos grupos. En el A estará el Cangas Pizzería Baratto, que se medirá también al Barcelona, Cuenca y Torrelavega. En el B quedaron encuadrados Granollers, Bidasoa, Logroño y Caserío Ciudad Real.

