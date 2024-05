Nacho Moyano, objetivo 24 puntos

Cerrar la temporada con 24 puntos y aguardar a que sean suficientes para eludir el play down. Ese es el objetivo que se marca el Frigoríficos del Morrazo y al que apunta Nacho Moyano en los días previos al partido de los cangueses ante el Bathco Torrelavega. “El equipo llega en buen momento a este tramo final de la temporada. Hasta ahora hemos sacado 13 puntos en la segunda vuelta y nos quedan dos auténticas finales”, afirma.

La meta para el entrenador del Cangas no es otra que la de sumar ese tope de 24 puntos “y ver después lo que nos depara el futuro. Lo único que depende de nosotros es sumar los cuatro puntos que nos quedan, los dos del Torrelavega y luego centrarnos ya en los dos de casa ante el Atlético Valladolid”. El preparador madrileño cree que de este modo su equipo habrá cumplido, “porque si con 24 puntos acabamos jugando la promoción, creo que es algo que casi todos hubiésemos firmado al empezar la Liga”.

Situación firmada

Moyano no cree que las dos últimas derrotas ante Bidasoa y Barcelona vayan a afectar a los suyos. “Somos conscientes de que nos estábamos midiendo a los dos primeros clasificados, dos equipos muy difíciles de batir, aunque es cierto que no fuimos capaces de hacerles partido”, señala, antes de añadir que “no competimos en ninguno de los partidos, pero lo que nos queda por delante nos genera mucha ilusión”. Y lo justifica en que “si hace unas cuantas semanas nos dicen que llegaríamos vivos a esta jornada, con opciones de evitar el play down lo habríamos firmado, salvados matemáticamente desde mucho tiempo”. Así las cosas, sentencia que “la ilusión la tenemos a tope y la barrita de energía está totalmente cargada”.

Mirando hacia el encuentro ante el Torrelavega, con el que el Frigoríficos presenta un balance de cuatro derrotas y un solo empate en cinco enfrentamientos, Moyano bromea señalando que “tendremos que hacer cosas diferentes a las de los anteriores encuentros, porque no hemos sido capaces de ganar ninguno”. Apunta que los cántabros “son un rival muy sólido en su casa, que ha hecho una primera vuelta excepcional, aunque en la segunda le está costando. Nosotros tenemos que prepararnos para batirlos y para jugar un partidazo”.

Evitar el contragolpe cántabro

Las claves para imponerse a la escuadra que dirige Álex Mozas pasarán, para Moyano, por “minimizar las pérdidas de balón, y evitar así que tengan opciones de contragolpe, porque son el mejor equipo de la Liga en ese aspecto”. A partir de ahí, el segundo aspecto en el que deberán estar muy concentrados los de O Morrazo será el del repliegue. “Hagamos o no los cambios, hay que montar la defensa posicional cuanto antes para que no nos hagan daño en las otras formas de contraataque”, afirma. Y el tercer punto será el del juego ofensivo. “Tenemos que estar muy sueltos, con las ideas muy claras, sabiendo las cosas que no hay que hacer para minimizar los riesgos de que nos contragolpeen”, sentencia.

Ilusión, ganas y esfuerzo

Con el desplazamiento previsto de cerca de un centenar de aficionados a Torrelavega, Moyano únicamente les puede mandar un mensaje, el de que “nos vamos a dejar todo, porque es la última bala en el cartucho para poder jugárnosla en la última jornada. Los aficionados van a volver a casa orgullosos. No podemos prometer los puntos, pero por ilusión, ganas y esfuerzo no va a ser”.

Ya apuntando a la fase final de Copa y a la eliminatoria contra el Barça, un resignado Moyano afirma que “a alguno le tenía que tocar. Era el tercer sorteo consecutivo en el que estábamos y lo habíamos evitado dos veces”. Pero deja abierto un hilillo de esperanza. “El Leicester ganó una Liga con un porcentaje de posibilidades muy cercano a cero, así que mientras haya opciones, lucharemos por ello”, afirma.