La guerra entre Ángel Cristo y 'Supervivientes' parece no tener fin. Cuando parece que empiezan a acercar posturas y el concursante deja de destapar supuestas manipulaciones por parte del programa, surgen nuevas circunstancias que hacen saltar todo por los aires.

El último encontronazo entre el concursante y el reality se produjo en la noche de ayer cuando, según Ángel Cristo, el programa le canceló, en el último momento, su participación en el plató para la gala de 'Conexión Honduras' en la que se conocería el nombre de los cuatro finalistas.

"Como veis, estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, parece que no me necesitan. Así que me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado", aseguró en un vídeo que compartió en sus redes sociales en el que se veía que estaba preparado para la gala.

"Ahora tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me había puesto", dijo tomándose la situación con humor y pidiendo a sus seguidores que salvaran a Gorka.

"Es verdad que estoy un poquito malito, pero podría haber estado en plató, supongo que habrá otras personas que lo apoyen allí", sentenció.