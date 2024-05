El Frigoríficos del Morrazo, contra las probabilidades

El Frigoríficos del Morrazo opondrá la inercia positiva en la que se encuentra y el peso de su historia al frío cálculo de las probabilidades. Lo hará en el encuentro que esta tarde (17 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda) afronta ante el Recoletas Atlético Valladolid, y en el que buscará un triunfo que lo acerque a la carambola perfecta para alcanzar la permanencia directa. Los cangueses, que no dependen de sí mismos en esta última jornada de la Liga regular, necesitan ganar y que uno de sus dos rivales, Puente Genil (que visita al Sinfín) o Rebi Cuenca (que recibe al Bidasoa) pierdan. Así se librarían de disputar el play down.

La Liga Asobal llega a territorio Cangas, un club acostumbrado a moverse en el alambre para conseguir sus objetivos, a manejar la presión de las situaciones límite, tanto que no se comprendería su trayectoria sin ese componente de épica y de agonía. Esa tensión no se respirará hoy en O Gatañal, con un Frigoríficos que alcanza este partido como un premio a su buen hacer en los últimos dos meses y medio. De estar abocados a la promoción como mal menor, los de Nacho Moyano han pasado a tener una opción. Y en 60 minutos todo puede pasar.

Competir disfrutando

“Esto es un regalo que nos hemos ganado. La gente está tranquila, no depende de nosotros, pero también somos conscientes de que lo primero es hacer lo nuestro para que no nos quede cara de tontos”, afirma el entrenador madrileño. La calma y el optimismo de la buena dinámica canguesa –seis victorias en los últimos ocho encuentros, 15 puntos en toda la segunda vuelta– debe ser la mejor de sus armas. “Sería de tontos vivir este partido acogotados o sin la soltura que debemos tener. Hay que competir, pero disfrutando, no desde el sufrimiento”, subraya el preparador.

Brais González en una acción del encuentro entre el Frigoríficos del Morrazo y el Puente Genil. / Santos Álvarez

Y es que Moyano cree que tanto la experiencia en este tipo de situaciones como la dinámica con la que llegan los suyos deben jugar un importante papel a favor. “Cuando un equipo está acostumbrado a esto, como nos pasa a nosotros, se gestiona de modo distinto. Y las dinámicas ayudan mucho. Nuestra segunda vuelta se acerca mucho a la que hizo el Sinfín el año pasado, se jugó la salvación con el Guadalajara y ya se vio lo que pasó”, explica, antes de añadir que “hemos hecho una segunda vuelta excepcional y Puente Genil y Cuenca están metidos en muchas dudas”.

Gayo, Fodorean y Thymann, listos

En el apartado más puramente deportivo, el Frigoríficos podrá disponer de todos sus jugadores, con la única salvedad ya conocida de Juan del Arco. Martín Gayo, que se perdió el duelo de Torrelavega por un problema en la rodilla, ya ha entrenado con normalidad. Y también lo han hecho Fodorean y Thymann, que arrastran problemas en sus tobillos. Así las cosas, Moyano contará con los porteros Elcio y Jorge Pérez; los extremos Moisés, Dorado y Jenilson; los pivotes Essam y Quintas; los laterales Brais, Fodorean, Thymann, Andrade y Gayo; y los centrales Toth y Santi López. Quedan dos plazas libres para los canteranos. Una sería para Gael o Azurmendi, y la otra se repartiría entre el central Manu Pérez o el pivote Juan Rodríguez.

Buen rival enfrente

Sobre el rival que tendrá enfrente, Moyano avisa de su potencial. “Es un equipo que ha dado un paso de gigante hacia adelante esta temporada. Ha sacado menos puntos porque tuvo problemas en la portería a causa de las lesiones, hasta que llegó Nagy y volvió a sus números”, señala. De la escuadra de Pisonero destaca “que es un equipo versátil, con muchos sistemas defensivos y tácticamente muy bien trabajado”. No espera un partido similar al de la primera vuelta. “Aquí tenemos muchos más recursos. Entonces solo teníamos plan A, aunque funcionó casi todo el partido”, señala.

Las 150 entradas a 10 euros, casi agotadas

La expectación de cara al partido de esta tarde en O Gatañal es máxima, y así se ha podido demostrar en la promoción que el club ha hecho. Las 150 entradas que se han puesto a la venta para que los socios puedan invitar a un acompañante están prácticamente agotadas. Hoy las oficinas del club abrirán de 11 a 14 horas para despachar los últimos billetes, al precio de 10 euros. Desde el Cangas se recuerda que solo se podrá adquirir una entrada por carné.Mientras, todo está listo para la que podría ser la última previa de la temporada, si finalmente se consigue esquivar el play down.

La tempranera hora del encuentro (las 17 horas) hará que se retrase el prepartido. Así, los aficionados estarán citados a las 14 horas en los exteriores de O Gatañal, en donde se podrán degustar pizzas, bocadillos y otros productos de la cantina. También habrá una pulpeira sirviendo el cefalópodo. A las 15 horas habrá música con DJ y a las 15.30 se hará el recibimiento al equipo cangués.

