La incógnita del tercer central

El Celta de Claudio Giráldez apuesta por una defensa con tres centrales que además ofrezca una buena salida de balón. En sus dos primeros partidos al frente del equipo celeste, el técnico porriñés ha mantenido como fijos a Óscar Mingueza, por la derecha, y a Carlos Domínguez, por la izquierda. Más dudas ha suscitado la posición del zaguero central, en la que utilizó a Unai Núñez en el primer partido, y a Carl Starfelt, en el segundo. Ni el vasco ni el sueco parecen haber convencido a Giráldez, pues ninguno completó el partido en el que fue titular. Como alternativa, el preparador céltico ha recurrido a Jailson Marques, que llegó a Vigo en el mercado de enero para reforzar el centro del campo pero últimamente es utilizado como zaguero con asiduidad. El tercer central es una incógnita ahora mismo en el Celta, pues su entrenador no parece haber encontrado la pieza que mejor se ajuste a un plan de juego en el que el equipo vigués quiere ser protagonista y valiente.

Starfelt y Núñez llegaron a ser piezas imprescindibles en el engranaje defensivo de Rafa Benítez; se convirtieron en la pareja más utilizada por el técnico madrileño antes de ser destituido al frente del Celta. Su sucesor en el cargo consideró que el equipo necesitaba cambios en la dinámica del juego, comenzando por la defensa. Giráldez apuesta más decididamente por jugar con tres centrales, pero quiere que éstos tengan una buena salida de balón para favorecer la posesión y la iniciativa en el juego.

Así, una de las principales novedades del técnico porriñés fue situar a Mingueza como central derecho. El catalán regresaba así a la posición de sus inicios en el Barcelona, desde donde puede exhibir su excelente manejo del balón y conducirlo para romper líneas de presión. También ha ganado protagonismo el canterano Carlos Domínguez, un central zurdo dotado de una buena técnica para combinar y ofrecer una salida limpia de la pelota. El barcelonés y el vigués han sido titulares en los dos partidos que ha dirigido Giráldez hasta el momento.

Contra el Sevilla, el nuevo técnico del Celta completó la línea defensiva con Unai Núñez. El vasco sufrió mucho con los balones a la espalda y uno de sus fallos en el control fue aprovechado por En-Nesyri para abrir el marcador.

El exjugador del Athletic Club no repitió en la siguiente cita, ante el Rayo Vallecano en Balaídos. Giráldez apostó entonces por darle la alternativa a Starfelt, que cumplió en la contención y la anticipación pero se le vio con dificultades para salir con el balón. De ello se aprovechó el rival, que centró la presión en Mingueza y en Domínguez y al Celta le costó generar juego para poner en aprietos al Rayo.

En ambas citas, el técnico celeste recurrió en la segunda mitad a un Jailson que había perdido presencia en el equipo con Benítez, con quien había coincidido en China antes de reencontrarse en Vigo. El brasileño ofreció muy buenos minutos en la recta final del partido ante el Sevilla y también ante el Rayo Vallecano, ante el que Giráldez probó también como central a Renato Tapia. Sin embargo, Jailson se mostró como un futbolista con una buena salida de balón, con criterio en el pase y una correcta toma de decisiones.

De hecho, el futbolista brasileño se perfila como otra opción para completar la retaguardia de un Celta que con Giráldez intenta situar lejos de la portería la línea defensiva y manejarse con destreza ante la presión de los rivales.

El próximo viernes ante el Betis se conocerá cuál de estos tres candidatos (Starfelt, Núñez y Jailson) acompañarán a Mingueza y a Domínguez como centrales célticos.

Unai Núñez afrontó ante el Rayo su primera suplencia en año y medio

Es el jugador del Celta que más minutos acumula en LaLiga (2.550) y había participado en todos los partidos hasta la vigésimo novena jornada. Unai Núñez, sin embargo, no jugó ni un solo minuto frente al Rayo Vallecano. Había pasado año y medio desde su última suplencia sin disputar ni un minuto. La anterior había sido en la etapa de Coudet, en la goleada que el Celta sufrió en Valladolid (4-1) el 19 de octubre de 2022. Desde entonces, el zaguero vasco del Celta fue un asiduo en el once tanto con Carlos Carvalhal como con Rafa Benítez. En el segundo partido de Claudio Giráldez, el mejor recuperador de LaLiga (con 49 balones interceptados) no tuvo participación ante el Rayo. En las anteriores jornadas, Unai Núñez solo había sido suplente en la visita del Barcelona a Balaídos, pero acabaría disputando toda la segunda mitad tras unas molestias de Carlos Domínguez. Además de destacar en la competición por su facilidad para recuperar balones, el exjugador del Athletic Club aparece como el mejor céltico en pases completados: suma 1.156 de los 1.469 pases realizados. Estos números le llevan a ocupar la décimo octava posición entre todos los jugadores de LaLiga. Por detrás aparecen sus compañeros en la zaga Óscar Mingueza y Carl Starfelt. El catalán completó 874 pases, de 1.099; y el sueco, 733, de un total de 840. Sin embargo, esas características no son las que más valora ahora mismo Giráldez, que busca centrales que sobre todo ofrezcan buena salida de balón para que el Celta domine la posesión y lleve la iniciativa en el juego. Ser rápido en el repliegue cuando el equipo deja muchos metros de distancia con su portero es otra de las características de los defensas que busca el nuevo entrenador céltico.

