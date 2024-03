Las 7 frases con las que Benítez se aferró al cargo

Con tan solo 5 victorias y 24 puntos acumulados -dos por encima del descenso-, el Celta ha tomado la decisión de destituir a Rafa Benítez a falta de 10 jornadas para el final de la temporada. La afición ya había lanzado sus primeros avisos mientras el técnico se aferraba a su proyecto de tres años, una carrera de fondo a la que acaban de ponerle freno. Estas son algunas de las declaraciones con las que exentrenador celeste defendía su papel al frente del conjunto.

A finales de este enero, después de la derrota ante el Girona y tras ser cuestionado sobre si, llegado el caso, estaría dispuesto a negociar con el club la rescisión de su contrato: “Yo he venido al Celta para un proyecto de tres años y, por lo tanto, los proyectos son proyectos. Soy un entrenador profesional que hace su trabajo y trabaja 12 horas al día. He venido para un proyecto a tres años y lo que quiero es que salga bien”.

A finales de octubre del pasado año, cuando el Celta buscaba su primera victoria como local: "Tenemos que intentar que esto no sea un sufrimiento permanente y podamos disfrutar. Para eso hay que sentar las bases. Y hasta que las bases no estén sólidas, un día vamos a ganar, otro no, pero no vamos a tener la certeza de que confías en tu equipo".

RCCV

La Copa del Rey ha sido el único balón de oxígeno para el Celta esta temporada. Tras caer eliminado ante la Real Sociedad, Benítez pedía "unidad" y "paciencia" aunque no escondía su decepción: "Nosotros hemos generado ilusión en la Copa después de siete años en los que la gente se resignaba a que no se llegase ni a cuartos. Nosotros hemos generado ilusión y cuando no sale bien, se crea desilusión. Que el equipo compite lo hemos visto en Amorebieta o ante la Real con la jugada de Larsen al final, pero tenemos que analizar el rival. Y yo quiero que el Celta lo haga lo mejor posible y compita por todo, por eso estoy dolido y desilusionado como cualquiera".

La última comparecencia de Benítez como técnico celeste tras la derrota ante el Real Madrid: “Hemos jugado ante el líder, el mejor equipo de LaLiga pero en el 79 íbamos 1-0. Si hubiesen marcado antes o hubiésemos marcado nosotros en algún contraataque, no habría sido una sorpresa, pero la realidad es que acabas perdiendo 4-0 con tres goles que son evitables los tres”.