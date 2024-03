Benítez: “Hemos encajado goles evitables”

Rafa Benítez reconoció que fue goleado por “el mejor equipo de LaLiga” pero fue crítico con sus jugadores, por el final de partido, al afirmar que si en el minuto 79 perdían por un tanto no pueden caer 4-0 “con tres goles evitables”.

“Hemos jugado ante el líder, el mejor equipo de LaLiga pero en el 79 íbamos 1-0. Si hubiesen marcado antes o hubiésemos marcado nosotros en algún contraataque, no habría sido una sorpresa, pero la realidad es que acabas perdiendo 4-0 con tres goles que son evitables los tres”, lamentó.

“Si en el 79 vas 1-0 en el Bernabéu no deberías perder 4-0 con tres goles evitables. Es lo que tenemos que corregir. La situación es la misma en cuanto a unión, compromiso y estar concienciados de que va a ser difícil, pero hay que seguir trabajando. Muchos pensaban que no se podía sacar nada aquí pero yo sí creía en esa opción. No se ha podido y hay que seguir mirando hacia adelante”, añadió.

El enfado de Benítez lo explicó en jugadas del partido que fueron decisivas para acabar saliendo goleado del Santiago Bernabéu. “Te meten un gol de córner evitable, un gol en un par de errores evitables y sacan un balón rápido, no estamos atentos, evitable”.

El triunfo del Cádiz ante el Atlético de Madrid deja al Celta de Vigo a dos puntos de la zona de descenso de la clasificación. Benítez mandó un mensaje de tranquilidad, concienciado de que queda mucha pelea para lograr la salvación.

“Seguimos en la posición que estábamos, fuera de descenso. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Estamos dolidos por la derrota pero tratando de recuperarnos desde ya pensando en los próximos partidos”, dijo.

“Estamos dolidos porque hemos perdido, concienciados porque hay que seguir compitiendo como hemos hecho en tantos partidos. Hemos intentado ajustar los saques de esquina en los que el Real Madrid es un equipo impresionante pero no ha salido bien”, sentenció.