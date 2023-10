El Celta regresa a la competición más diezmado que cuando el 8 de octubre no pasó del empate en casa ante el Getafe (2-0). Para recibir mañana al Atlético de Madrid (Balaídos, 21 horas), Rafa Benítez ha confirmado las bajas por lesión de Mihailo Ristic y de Carles Pérez, mientras que no podrá contar durante seis o siete meses con Joseph Aidoo tras ser operado de la rotura del tendón de Aquiles. Benítez confía en que su equipo consiga por fin su primera victoria como local que le permita escapar de los puestos de descenso. El técnico madrileño espera romper la dinámica del “sufrimiento permanente” y entiende las críticas por los malos resultados, pero insiste en valorar el juego de su equipo que por determinadas circunstancias no pudo concretarse en victorias. “Hemos hecho los deberes, pero no ha sido suficiente para sacar nota”, apuntó esta mañana Benítez en la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto colchonero en la que señaló que intentará suplir con lo que tiene la baja de Aidoo y que en enero se replanteará si reforzar o no la línea defensiva ante la grave lesión del ghanés durante un partido amistoso de su selección contra México.

A pesar de tratarse de un rival con el potencial del Atlético de Madrid (cuarto en la tabla), Benítez espera que el Celta inicie mañana la remontada esperada en la clasificación. “El Atlético tiene muchas cosas que le hacen ser un equipo grande, con futbolistas importantes. Es un equipo muy fuerte, muy equilibrado. En los partidos contra Real Madrid y Barcelona, que son los que están arriba, el equipo dio muy buen nivel. El Atlético es otro tipo de rival, muy fuerte también, pero con otras características. Tenemos que tener esa mentalidad de competir con cualquiera y especialmente con un grande. Nos penalizó con Madrid y Barcelona cometer errores en defensa y no aprovechar las ocasiones en ataque. Es una constante", lamentó el entrenador del Celta. A vueltas con el dibujo En su discurso, Benítez mantiene que su equipo ha mostrado mejor juego que lo que refleja su posición en la tabla. “Todo el mundo ve que el camino sigue siendo el adecuado. Uso el símil de la maratón. Por desgracia, hemos empezado algo más lento de lo que esperábamos. Es la realidad, pero es una maratón, son muchos partidos. El equipo da sensaciones muy positivas. Vamos a ver si las mantenemos y la suerte cae de nuestro lado, o si acertamos, yo no me equivoco, ganamos un partido y nos da la confianza que nos hace falta. En este maratón vamos a conseguir el objetivo y este proyecto vamos a hacer que tenga la base lo suficientemente sólida para que se pueda construir. Tenemos que intentar que esto no sea un sufrimiento permanente y podamos disfrutar. Para eso hay que sentar las bases. Y hasta que las bases no estén sólidas, un día vamos a ganar, otro no, pero no vamos a tener la certeza de que confías en tu equipo". En esta situación, el preparador madrileño considera “normal” que haya críticas hacia su equipo, aunque subraya que los primeros “autocríticos somos nosotros porque miramos los partidos, le damos mil vueltas para ver si ajustamos y para que quede mejor. Hay que confiar que en alguna ocasión la suerte favorezca y consigamos esos resultados que nos den la confianza para afrontar los siguientes con garantías”. ¿Qué le pasa al Celta? Al entrenamiento de esta mañana se han incorporado Jonathan Bamba y Renato Tapia, los últimos en regresar después de sus compromisos internacionales. Benítez volvió a contar con Hugo Álvarez, Yoel Lago y Javi Rodríguez, del filial. Apuntó que Iván Villar continúa contando con su confianza: “No puedo poner el dedo acusador en Iván, lo está haciendo bien”, dijo Benítez en referencia al titular de la portería. Añadió que tanto Guaita como Marchesín están entrenando bien y que tienen “que seguir compitiendo” por el puesto “y nosotros tenemos que elegir el más adecuado”. Calificó de “desgracia” la lesión de Aidoo, y volvió a lamentar el cargadísimo calendario de partidos ante tantos compromisos de las selecciones nacionales. “El problema de los jugadores que se marchan a jugar con las selecciones y vuelven lesionados o se lesionan allí, es constante durante años. Es muy difícil de evitar si se siguen disputando partidos y partidos". Reconoce que la lesión del ghanés “nos hace daño y más cuando hemos jugado partidos con tres centrales. Joseph es un jugado rápido, que ayuda mucho en los cruces y en solucionar problemas atrás. En algunos partidos sería importante. De momento, ¿cómo lo vamos a manejar? Con los centrales que tenemos, intentando mirar en el mercado si hay alguna cosa, pero tampoco creo mucho en los jugadores que estén fuera de mercado. Puede ser una circunstancia. Los tres centrales que tenemos están trabajando muy bien y vamos a intentar que aguanten todo lo que puedan”, señaló Benítez, que citó a Óscar Mingueza y a Renato Tapia como opciones para reforzar el centro de la defensa si fuese necesario. A pesar del tren de borrascas que barre la península ibérica en los últimos días, Benítez confía en que el nuevo césped de Balaídos aguante las intensas lluvias. “El campo, siendo un césped nuevo, puede aguantar la lluvia. Espero que esté un poquito más tranquilo el tiempo de aquí a mañana. Si es así, el campo lo tiene que aguantar. Hasta que no veamos cómo va el balón no lo vamos a saber. Soy optimista si no llueve mucho”. Al entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Mos asistió Marián Mouriño. Ya que ya ejerce de presidenta del club vigués estuvo acompañada del consejero Primitivo Ferro y del coordinador deportivo Juan Carlos Calero.