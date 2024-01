El Celta trata de pasar página a la Copa del Rey, en la que cayó eliminado por la Real Sociedad. Hoy recibe al líder de LaLiga, el Girona, al que los célticos pusieron en dificultades en Montilivi en la primera vuelta. Rafa Benítez espera que su equipo pueda repetir aquella actuación para brindar el triunfo a una afición que se mostró muy desilusionada tras las dos derrotas seguidas ante el equipo donostiarra. El técnico reclama “unidad” y “paciencia” para que su “plan claro” mejore a un Celta que intenta distanciarse del descenso.

Elogia Benítez a un Girona que también quedó apeado de la Copa en cuartos de final (le superó el Mallorca), pero le sigue peleando el liderato al Real Madrid en LaLiga “por méritos propios porque tienen muchas cosas que hacen bien: Han cogido una dinámica positiva, tienen confianza, calidad, velocidad e intensidad”, sostiene Benítez. Y para intentar ganar hoy en Balaídos, el técnico céltico pone como ejemplo el duelo de la primera vuelta: “Me agarro a nuestro partido en Montilivi, donde hicimos un buen partido. De hecho, me decía uno de sus futbolistas que el Celta era el equipo que más complicado se lo había puesto. Podíamos haber ganado, lo sabemos todos”, admite el entrenador del Celta.

Benítez se defendió de las críticas tras la derrota en la Copa con una extensa intervención. “El equipo no supo superar la presión de la Real. Hay que aprender para el futuro. La Real es el equipo que más faltas hace y el que más recupera en campo contrario junto al Athletic Club. Y hemos tenido dos partidos en los que no hemos podido competir con la Real por unas circunstancias u otras. Tenemos que competir y lo hemos hecho muy bien durante la primera vuelta. La Real es un grandísimo equipo, nos gana por la mínima en los dos partidos pero el equipo compite, los jugadores dan la cara, luchan”, apuntó Benítez en la rueda de prensa en Afouteza.

Considera Benítez que el Celta continúa compitiendo, pese a los resultados adversos, aunque espera que su equipo gane pegada. “Tenemos que meter más goles con los tiros a puerta que hacemos y tenemos que encajar menos goles. Para decirte si somos ofensivos o no: estábamos cuartos en cuanto a tiros a puerta en LaLiga y ahora estamos sextos y encajamos goles. El problema es que no tenemos ese equilibrio y hay que tener más acierto. Lo que a mí me deja tranquilo de cara al futuro es que el equipo sigue compitiendo. Vamos a ver si somos capaces de que los nuevos aporten, que aumente la competitividad y que el equipo siga luchando y peleando”.

Benítez reclama “confianza” en el proyecto que asumió el verano pasado: “Si queremos no sufrir en la última jornada de liga es una cuestión de confiar en el trabajo y analizar los errores que cometemos para buscar la solución”.

Y ahora se siente más cómodo con un director deportivo presencial, que sigue ,a diario la actualidad del club. “Ya tenemos aquí un director deportivo que está trabajando día a día y estamos al corriente de todas las gestiones que está realizando en el mercado de invierno, que siempre es difícil. Insisto en que las cosas se están haciendo bien, pero tenemos que tener paciencia porque la clasificación o la eliminación de Copa, que es más emocional, nos condiciona. Tenemos que tener calma y seguir todos unidos. Trabajando todos juntos tendremos más opciones de hacerlo bien”, conviene.

Y reclama Benítez el apoyo de la afición: “No distraerse ni con fichajes ni con el entrenador ni con los jugadores. Hay que centrarse en apoyar, en estar todos unidos. La fuerza que tiene la afición cuando se une y apoya ya la ha demostrado. Ese es el camino. Hay que estar unidos y luego al final hacemos cuentas y valoramos. Nosotros tenemos una metodología que ha sido exitosa en muchos sitios y estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante y que el equipo va a mejorar”.

Por último, Benítez reiteró su confianza en llevar adelante el proyecto iniciado en Vigo. “Nosotros hemos generado ilusión en la Copa después de siete años en los que la gente se resignaba a que no se llegase ni a cuartos. Nosotros hemos generado ilusión y cuando no sale bien, se crea desilusión. Que el equipo compite lo hemos visto en Amorebieta o ante la Real con la jugada de Larsen al final, pero tenemos que analizar el rival. Y yo quiero que el Celta lo haga lo mejor posible y compita por todo, por eso estoy dolido y desilusionado como cualquiera. Y como profesional tengo que hacer el análisis de que jugamos contra la Real Sociedad, que es uno de los mejores equipos de Europa, que ha vencido en su grupo de Champions al Inter y al Benfica. Todo eso es un análisis objetivo. Luego tienes la ilusión y la desilusión porque perdimos. A partir de ahí, el que lo quiera entender que lo entienda y el que no que no lo entienda. El mensaje es muy claro: esta es una maratón y Roma no se construyó en un día. Nosotros tenemos que seguir construyendo y creo que el Celta está creciendo”.

Por último, Benítez elogió la valentía del alemán Jürgen Klopp de anunciar su salida como entrenador del Liverpool (al que el céltico dirigió durante seis temporadas) con tiempo suficiente para que los dirigentes planificación del próximo curso: “Tiene mérito que salga a decirlo ahora porque da tiempo a que el club se organice”.