Aidoo desafía a Muriqi, el ‘coloso’ del Mallorca

“Muriqi es un buen jugador, fuerte, pero viene a la casa del león”. Con estas palabras, Joseph Aidoo dejaba claro ayer que el delantero y máximo goleador del Mallorca no lo tendrá fácil el lunes en Balaídos para exhibir su gran potencial, sobre todo en el juego aéreo. Enfrente se encontrará al zaguero ghanés del Celta, que destaca por su agilidad y fortaleza física, como la de un león. Aidoo, que lleva varias jornadas con cuatro tarjetas amarillas, espera no ver la quinta ante los bermellones, que le impediría jugar la semana que viene en el Santiago Bernabéu. Se mostró optimista con la marcha del equipo de Carvalhal y no descarta la clasificación para una competición europea, aunque lo importante es ganar el próximo partido de Liga. Así lo explicó ayer desde la ciudad deportiva de Afouteza, en una rueda de prensa singular, en la que respondió en inglés. Tras cuatro años en Vigo, a “Pepiño” –así le llama Iago Aspas– le cuesta expresarse en español en público, pero promete hablarlo en su próxima comparecencia ante la prensa.

Vedat Muriqi es la principal referencia en ataque de un Mallorca que el lunes se presentará en Vigo como el único equipo que le ha ganado a Carlos Carvalhal fuera de Balaídos. El kosovar viene de anotar dos goles al Valladolid en el jornada pasada, con lo que ha igualado en la clasificación de goleadores al trío gallego formado en A Madroa: Iago Aspas, Joselu Mato y Borja Iglesias. En Son Moix, Carvalhal apostó por una línea de tres centrales para intentar frenar al ‘coloso’ de Kosovo, que el lunes volverá a enfrentarse a Joseph Aidoo, uno de los centrales más destacados del campeonato. Ayer, el zaguero del Celta apuntaba que en los entrenamientos trabajan para defender mejor las jugadas de estrategia. “Nos han marcado bastantes goles en remates desde el primer palo, pero también hemos defendido muchos y hemos tenido mala suerte”, explicó el futbolista africano. Además de su excelente trabajo de contención, Aidoo se ha incorporado este curso a la lista de goleadores. Ya suma dos en LaLiga. “Estoy en un buen momento y esperando lo mejor. Mi primer año fue diferente por el cambio de liga, porque la española es más difícil que la belga, pero ahora estoy mucho mejor”. Esta temporada forma pareja de centrales con Unai Núñez, con el que afirma sentirse muy cómodo. Al céltico no le preocupa el sistema que emplee Carvalhal, aunque el portugués apostó por la línea de cuatro defensas tras la derrota en Mallorca. “Estoy acostumbrado a un sistema de cuatro defensas. Cuando el equipo pasó a cinco no fue un problema para mí. Me encuentro cómodo con cuatro”, insistió antes de desear que se cumplan sus pronósticos de retrasar por mucho tiempo su quinta amarilla: “Quiero aguantar lo máximo de tiempo con cuatro tarjetas y hacerlo lo mejor posible”. Sin embargo, la preocupación de Aidoo se centra en preparar el partido ante el Mallorca, que se presenta en Vigo con dos puntos menos que los célticos. “En lo que estamos pensando es en ganar el lunes, trabajar duro”. Con una victoria, el Celta se pondría a un punto de la barrera de los cuarenta. El ghanés se muestra optimista: “Es posible que podamos clasificarnos para Europa, pero el objetivo es ganar el lunes”, insiste, además de aprender español. Diego Alves negocia la rescisión de su contrato El brasileño Diego Alves se marchará de Vigo sin poder debutar con el Celta. Una lesión de rodilla ha obligado al veterano guardameta a adelantar su adiós y para ello lleva días negociando con los dirigentes célticos la rescisión de su contrato, que concluía el 30 de junio próximo. Los problemas en su rodilla, que no ha querido desvelar, obligan a Alves a regresar a casa después de que en febrero pasado se comprometiese con el Celta por lo que resta de temporada para suplir la baja de Agustín Marchesín. El argentino se había roto el tendón de Aquiles en un entrenamiento, fue operado y a continuación tenía que afrontar un largo periodo de recuperación que le impedirá iniciar la próxima temporada Ante ese infortunio de Marchesín, el Celta decidió contratar a Diego Alves, que se encontraba en paro, para que compitiese por la titularidad en la portería con el canterano Iván Villar. Éste se afianzó en el puesto al contar con la confianza del entrenador Carlos Carvalhal. Mientras tanto, Alves se convirtió en un suplente implicado en que mejorase el estado anímico de un equipo con muchas dudas por su mala clasificación. Carvalhal, de hecho, destacó en alguna ocasión el comportamiento del veterano guardameta brasileño, que triunfó en el Valencia y mantiene el récord de penaltis detenidos en LaLiga. A principios de abril se conoció la lesión de Alves durante un entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza. El jugador tenía dudas sobre si operarse en Vigo o en Brasil. Al mismo tiempo, iniciaba conversaciones con los dirigentes del club con la intención de rescindir su contrato y poner fin a una breve y accidentada segunda etapa en España.