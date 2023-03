Solo unas horas después de confirmarse que C. Tangana será el autor del himno del Centenario del Celta, el artista madrileño de padre vigués ha certificado su presencia en el proyecto. De hecho, su manera de hacerlo ha sido con un vídeo que corroboraba que este miércoles ha estado en Vigo. 'Pucho' (otro de sus apodos) ha compartido con sus 1,7 millones de seguidores en Instagram un pequeño vídeo en el que se veía como se alejaba de la ría a través de la ventanilla de un avión. Compartió el vídeo alrededor de las 20.00 horas.

A pesar de que hoy el Celta ha despejado una de las incógnitas alrededor del himno del Centenario, todavía quedan muchas cuestiones por resolver. ¿Será C. Tangana el único autor de la canción o será una colaboración? ¿Será en gallego o en castellano? ¿Cuándo será presentada a la afición? ¿Habrá un concierto en Balaídos para presentar el tema?

El debate sobre el himno volvió hoy a boca de todos a golpe de lona. El Celta ha desplegado un anuncio muy cerca de la sede de Príncipe -a lado de La Farola de Urzáiz-, e ilustra el tuit con el que empezó todo: "¿Puedo intentarlo?". Con esta frase se postuló por sorpresa C. Tangana entre los candidatos de una encuesta en la que no estaba incluido. Y a su pregunta, lanzada hace dos años, el club confirma hoy: "Dálle Pucho!"

Las quinielas sobre el autor o autores del himno del centenario abarcaban un amplio elenco de cantantes que además son celtistas. El club guardó hasta hoy un férreo silencio sobre los nombres, y tan solo desveló que serían "celtistas con gran talento" y que el himno vería la luz en primavera.

La expectación era tal y la espera tan larga que hasta una aficionada se lanzó a pedírselo a ChatGPT, con un resultado tan sorprendente como afortunado.

"Un himno todo guapo"

C. Tangana siente el escudo celeste desde pequeño, una pasión que le inculcó su padre: "Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte", confesó en una entrevista.

El pasado verano, "El Madrileño" ofreció un apoteósico concierto en la ciudad olívica en el que volvió a reivindicarse como celtista.

"Voy a hacer un himno que va a estar todo guapo, eso lo sabe todo el mundo", declaraba hace dos años a los pocos días de postularse como autor. Entonces, Antón Álvarez (nombre de pila de C. Tangana) era consciente de la división que causaba entre los aficionados: "La verdad es que molaría [componer el himno] pero he visto que en Twitter hay división de opiniones y si a la peña no le mola, yo paso", aseguraba el madrileño.

Sin embargo, su sugerencia fue acogida por el propio presidente Carlos Mouriño con los brazos abiertos: "Se ofreció y estamos ilusionados con ese contacto. Tendríamos que buscar la idea de él y a ver si pudiéramos meter algo de galleguidad, sería lo ideal", declaraba el mandatario entonces.

Los guiños entre "El Madrileño" y el Celta no han cesado en estos años: canciones de C. Tangana sonando en Balaídos, guiños del cantante colando camisetas celestes en videoclips o celebrando victorias...

Falta ahora por desvelar la música y la letra del himno, del que todavía no se ha ofrecido ningún detalle más: en solitario o con colaboraciones, estilo... El club anunció su lanzamiento para primavera, que, ciñéndose al calendario, comienza la semana que viene.