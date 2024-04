Un celtista rastrea y encuentra a los desconocidos con los que compartió grada y celebración en el ascenso de hace 12 años

Mario Seijas es un aficionado al fútbol y "amante da música e do Celta". Así se define este tuitero gallego, que en su cuenta de X sitúa su residencia en Sancovade, una parroquia del concello lucense de Vilalba.

Hace unas horas, compartía en su cuenta de esta red social una foto que guarda desde el mes de junio de hace doce años. Concretamente, se tomó el día 3 de ese sexto mes del año en las gradas del estadio de Balaídos. Sobre el césped se disputaba un partido sin mucha historia, pero histórico. Y es que en esa última jornada de Liga, el Celta lograba el ascenso a Primera División tras un lustro en la categoría de plata, después de empatar frente al Córdoba, que también necesitaba un punto para certificar sus objetivos.

En la instantánea, Mario, de veintitantos años y una elástica naranja con la que Umbro vistió en alguna temporada a los jugadores del club vigués, comparte foco con tres pequeños celtistas, de edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, y también ataviados con la camiseta del Celta, y de esa marca deportiva, aunque en su caso de color celeste.

En el comentario que acompaña a la foto, el tuitero tira de nostalgia para recordar esa gloriosa fecha, pero sobre todo, para rastrear a esos casuales, desconocidos y espontáneos compañeros de graderío con los que compartió ese soñado ascenso.

"Esta foto é do partido do ascenso a primeira. Chorei moito na compaña deles, non sei nin quenes eran, pero foron os meus compadres de ledicia e sentimento ese día. Twitter, fai a tua maxia, que agora xa estan en tempo que os invite a unhas birras. RT por favor."

Los aludidos no tardaron mucho tiempo en responderle al aviso: "Hola jefe, soy yo y unos colegas, ahora tenemos 23-24 años, cuando quieras tomamos unas cerves. Me hace mucha ilusión tener esta foto, no sabía ni q existía, un saludo crack!!! Sempre celta!" comentó un usuario de la red llamado Nacho Canto desde su perfil de X.

El feedback de Mario no se hizo esperar: "Pois cando baixe, obvio que vos aviso e tomamos unha antes do partido!! Apertas e sempre Celta!! Tenemos que facer a foto actualizada jajajajaja".

José Parapar Soto y Juan Parapar fueron los otros dos chavales que se unieron a esa pandilla improvisada de festejos y que siguió el hilo de X: "Aquí tes a outro dos da foto, que ilusión vela. Temos que sacar a 2.0!!"

El otro Parapar fue más allá y compartió una foto de su presente, vistiendo la camiseta del centenario, y certificando cuánto había cambiado físicamente desde aquel momento: "12 años después seguimos a pie de cañón!", cerró Juan con su tuit.

Juan Palapar, uno de los tres desconocidos celtistas que hace 12 años celebró el ascenso con Mario. / Juan Palapar

La magia se hizo y ese rastreo de pasión celeste obtuvo sus frutos. Ahora solo queda que este histórico reencuentro se materialice en persona y que lo celebren con esas "cerves"..., y que nosotros lo veamos.