Williot: “Trabajé muy duro para esto”

“Estoy muy feliz, he trabajado muy duro para esto. He tardado un año y medio o algo así, pero todos los jugadores quieren jugar y hay mucho nivel en este equipo. No quiero pensar mucho más en el pasado, me centro en el futuro”, señaló ayer Williot Swedberg (Estocolmo, 2004) en rueda de prensa, tras protagonizar el sábado su primera titularidad con el Celta y anotar el cuarto gol de la temporada en otra acción de clase y temple que le convierten en el jugador de la plantilla con mejor promedio goleador.

Williot se convirtió hace dos veranos en el primer fichaje de Luis Campos y en la primera temporada en Vigo apenas tuvo oportunidades: sumó cien minutos entre Liga y Copa. El futbolista incluso se planteó salir cedido ante la falta de oportunidades, como reconoció ayer en su comparecencia en Afouteza, pero reveló que el Celta le cerró la puerta. “Ha sido difícil, sobre todo el primer año. Aprendes mucho, sobre todo, mentalmente. Sí pensé en irme cedido, lo hablé con el club pero querían que me quedase. Elegí eso”, reiteró el goleador sueco.

Comenzó el año 2024 con buen pie para el internacional sueco sub-21. Marcó el gol de la victoria ante el Betis, pero un problema muscular le dejó varias jornadas fuera del equipo. Reapareció en Cádiz con otro tanto que evitaba la derrota de los célticos. Ahí sufrió un golpe en el tobillo que le mantuvo un mes de baja. “Ahora ha cambiado un poco mi situación, pero aún me queda mucho. No pienso en el pasado porque eso no se puede cambiar. Hay que trabajar duro y mirar adelante. Suena aburrido pero es así”, indicó el joven futbolista.

Abordó también el escandinavo los cambios tras la marcha de Benítez. Considera Williot que el Celta juega con más intensidad: “Ahora vamos más arriba y eso se nota. Estamos entrenando muy bien y todos los jugadores se sienten parte del equipo. Creo que podemos salvarnos, lo estamos haciendo bien en estos partidos”.

Aunque sus números indican que marca un gol cada 48 minutos, frente a los 139 que necesita Douvikas o los 234 de Larsen, Williot Swedberg se muestra prudente. “No creo que vaya a marcar en toda mi carrera cada 50 minutos, pero siento que soy bueno en eso. Me gusta llegar al área, correr al espacio, esa es una de mis mejores virtudes”, afirma un jugador que se siente más cómodo como “diez” pero que también le gusta partir del extremo izquierdo hacia el centro, como lo situó Giráldez ante Las Palmas.