Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana, quiere componer el himno del centenario del Celta. El trapero madrileño, confeso celtista, daba la sorpresa en Twitter al intervenir en una encuesta de Radio Vigo en la que se sugerían diferentes artistas para hacer la canción de homenaje a los cien años de historia del equipo vigués: "¿Puedo intentarlo?", preguntó debajo de los nombres de Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio Santos.

Puedo intentarlo? — El madrileño (@c_tangana) 18 de febrero de 2021

El comentario de Pucho, otro de los motes por los que es conocido C Tangana, no tardó en despertar cientos de reacciones en las redes. "No es que puedas, es que tienes que hacerlo", le contestaba un seguidor celeste; "tes que facelo en galego", le responde otro. También había muchos que se mostraron contrarios a la idea de que el madrileño fuese el encargado del himno del centenario que tendrá lugar en 2023. "Reguetón, non grazas, mellor chamamos a Keltoi", escribía un aficionado mientras que otros amenazaban con "hacerse del Dépor".

Ha pasado un año desde esta propuesta y ahora el club ha querido pronunciarse al respecto. El presidente del Celta ha hablado sobre la sugerencia de 'El Madrileño' y parece que la colaboración podría estar más cerca de lo esperado. "Se ofreció y estamos ilusionados con ese contacto. Tendríamos que buscar la idea de él y a ver si pudiéramos meter algo de galleguidad, sería lo ideal".

Admitió que hay contacto entre el club y el artista. "Hay una comisión formada para todos los actos del centenario. Lo tienen que decidir él y la gente que ya está metida en el desarrollo de los cien años del Celta", dijo Mouriño.

¿C. Tangana es celtista?

El sentimiento celeste de C. Tangana es algo que él ha asegurado en varias ocasiones. Aunque sea madrileño, sus preferencias futbolísticas están lejos de la capital. El celtismo le viene por parte de padre, vigués y artífice de que Antón creciese con las retransmisiones del EuroCelta por televisión: "Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte", confesó en una entrevista con el diario Sport.

"Mostovoi era el puto número uno. Era mi ídolo", explica. Para C. Tangana, el 'Zar' fue "uno de los mejores centrocampistas que hemos tenido en la Liga. Era increíble. Además tenía un carácter espectacular. Era un hijo de puta de cuidado. Era un cabrón pero era el mejor. Este tío se paraba en la frontal y se paraba todo el estadio. Estaba todo el mundo esperando a ver qué hacía".

Antón también vino a Vigo cuando era pequeño para conocer al centrocampista ruso: "Fuimos a hacernos una foto a la salida del parking con Mostovoi y era como que casi nos estaba haciendo un favor. Me acuerdo que fui ahí a saludarlo con mi primo. Y el tío era como: ‘quitad, quitad, que me voy para el carro’".